Comuna Recea, salt de trei poziții

Marți seara s-a derulat ultimul meci din runda 18 a Ligii 2, rundă care s-a dovedit norocoasă pentru ACS Fotbal Comuna Recea. Club care a bifat prima victorie a anului, 1-0 cu FC Universitatea Cluj, în urma căreia trupa lui Florin Fabian a făcut un salt de trei poziții.

Pe lângă rezultatul extraordinar, maramureșenii au arătat că dispun de resursele necesare rămânerii în eșalonul secund, mai ales din punctul de vedere al jocului echipa arătând foarte bine, iar din această perspectivă este peste adversari cu pretenții de promovare. Însă mai e mult până departe, și tot ce contează e contabilizarea cât mai multor puncte și în următoarele etape, pentru ca play-out-ul să fie abordat cu o zestre consistentă.

Rezultatele etapei 18: CSM Slatina – Farul Constanța 1-1; Aerostar Bacău – Pandurii Târgu Jiu 1-1; SCM Gloria Buzău – Unirea Slobozia 2-0; FC Rapid București – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-3; Dunărea Călărași – Ripensia Timișoara 2-2; Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CSM Reșița 2-1; ASU Politehnica Timișoara – Metaloglobus București 1-0; ACS Fotbal Comuna Recea – FC Universitatea Cluj-Napoca 1-0; U Craiova 1948 – CS Mioveni 1-2; Petrolul Ploiești și Concordia Chiajna au stat.



Etapa viitoare • Joi, 11 martie: Concordia Chiajna – Petrolul Ploiești (ora 17.00, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV) • Vineri, 12 martie: FC Universitatea Cluj – U Craiova 1948 (ora 18.00, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV) • Sâmbătă, 13 martie, ora 11.00: Metaloglobus București – SCM Gloria Buzău; Pandurii Târgu Jiu – ASU Politehnica Timișoara; Farul Constanța – ACS Fotbal Comuna Recea; CSM Reșița – CSM Slatina; Ripensia Timișoara – Viitorul Pandurii Târgu Jiu • Duminică, 14 martie: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – Dunărea Călărași (ora 11.30, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV); Unirea Slobozia – FC Rapid București (ora 13.45, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV); Aerostar Bacău și CS Mioveni stau.