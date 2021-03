Start în minireturul Seriei 10

Azi, 13 martie, se dă startul în minireturul Ligii 3, Seria 10, seria din care fac parte şi echipele maramureşene CS Minaur Baia Mare şi Progresul Şomcuta Mare. Două echipe cu obiective diferite, galben-albaştrii angrenaţi în lupta pentru promovare, iar nou promovata să se salveze de la retrogradare. În etapa 11, programată azi începând cu ora 15.00, CS Minaur se va deplasa pe stadionul ”Iuliu Bodola”, pentru derby-ul cu CAO Oradea, iar Progresul va primi replica Gloriei Bistriţa.

Stadionul ”Iuliu Bodola” va găzdui confruntarea între ocupantele poziţiilor 3 şi 2, poziţia pe care se situează Minaur fiind eligibilă participării la barajul pentru promovarea în Liga 2. Prin transferurile efectuate în pauza de iarnă, dar şi prin comportamentul din meciurile amicale, formaţia de sub ”Dealul Florilor” este principala favorită la obţinerea celor trei puncte. 10 jucători noi au semnat cu formaţia băimăreană, semn că Minaur vrea cu orice preţ accederea într-un eşalon superior. Pe lângă un lot atât numeros (30 de jucători), cât şi din punct de vedere al calităţii, actuala ocupantă a locului secund dispune şi de resursele financiare necesare pentru a-şi atinge obiectivul. Dacă băimărenii vor tranşa derby-ul în favoarea lor, atunci CAO va ieşi din calcule definitiv pentru poziţia ce duce la baraj, Minaur urmând să se desprindă la şase puncte, plus avantajul meciurilor directe. În turul campionatului, Minaur se impunea cu 4-1 Derby-ul pentru locul secund va fi arbitrat de Vladimir Andrei Nagy (Măhăceni – Alba), susţinut la cele două linii de Casian Băla (Arad) şi Răzvan Constantin Nistoran (Reşiţa). Observatori FRF: Ştefan Szilagyi (Satu Mare), Leontin Moga (Zalău).

Progresul Şomcuta Mare are parte de un debut de an împotriva grupării ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa, formaţie ce încă speră la locul secund. În schimb, trupa antrenată de Cristian Bogdan este implicată în lupta de la retrogradare, iar în acest sens a făcut o serie de achiziţii care să-i permită atingerea obiectivului. Simion David, Cătălin Tutuţa, Mark Parnău şi Andrei Zete sunt jucătorii de la care şomcutenii speră să aducă un plus de calitate şi să pună umărul la rămânerea în Liga 3. Progresul a susţinut o serie de jocuri de verificare, traseul echipei fiind unul oscilant, cele mai răsunătoare rezultate fiind obţinute împotriva actualului lider al seriei, SCM Zalău, 2-0 şi 2-2. Cum e primul meci în faţa propriilor ”suporteri”, echipa maramureşeană vrea să pornească cu dreptul şi să demonstreze, în acelaşi timp, că remiza din tur (0-0) nu a fost deloc întâmplătoare. Confruntarea dintre Progresul şi Gloria Bistriţa va fi oficiată de Răzvan Lădar (Zalău), Claudiu Şchiopeţ (Braşov) şi Lazăr Flavius Seiche (Sânmihaiu Almaşului – Sălaj). Observatori FRF: Iulian Szekely (Cluj-Napoca), Ioan Papp (Carei).

Programul etapei 11 (sâmbătă, 13 martie, ora 15.00): CS Luceafărul Oradea – CSC Sânmartin; FC Someşul Dej – SCM Zalău; CAO 1910 Oradea – CS Minaur Baia Mare; Progresul Şomcuta Mare – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa; CSM Satu Mare – Sportul Şimleu Silvaniei.