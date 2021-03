Studenții maramureșeni pot munci vara aceasta în America

Programul american „Work and Travel” a fost reluat astfel că studenții maramureșeni care doresc să petreacă o vară peste Ocean muncind și călătorind se pot înscrie. Joburile puse la dispoziție sunt, în general, în domeniul ospitalității, iar oferta salarială a crescut față de anii trecuți.

• nu există condiții suplimentare față de anii precedenți

Reporter: Până când se pot înscrie studenții maramureșeni pentru a participa la programul american „Work and Travel”?

Dumitru POP, reprezentant agenție: Nu există o dată limită până la care se pot înscrie studenții în cadrul acestui program. Înscrierile vor continua până în momentul în care vor fi ocupate toate locurile puse la dispoziție de către agenție.

R.: Unde se fac înscrierile? Care sunt condițiile impuse, dată fiind pandemia?

D.P.: Pentru a se putea înscrie, studenții trebuie fie să ia legătura cu mine personal, prin social media, telefonic etc., fie să ia legătura cu biroul principal al agenției, de la Cluj-Napoca, de unde vor fi redirecționați înspre mine. Nu există condiții suplimentare impuse față de anii precedenți. Tot procedeul este la fel.

R.: De ce documente au nevoie studenții? Trebuie să justifice vaccinarea sau testarea PCR?

D.P.: Principalele documente pe care trebuie să le prezinte studenții pentru a putea fi eligibili în cadrul acestui program sunt: carte de identitate, pașaport, adeverință care să ateste faptul că urmează studiile unei universități acreditate din România, fiind înscriși la cursuri la zi, cazier și adeverință de la medic care să demonstreze că sunt apți pentru a putea participa în cadrul programului. În momentul de față, nu au fost oferite informații referitoare la vaccinare sau testare PCR înainte de plecare. Deoarece mai sunt câteva luni până la începerea programului, Ambasada Statelor Unite în București va oferi informații suplimentare cu privire la aceste aspecte.

• a fost suplimentat numărul de poziții deschis pentru studenți

R.: În ce perioadă se va derula, în acest an, programul?

D.P.: La fel ca în anii trecuți, acest program se va desfășura în perioada 15 iunie 2021 până în 30 septembrie 2021. Această perioadă reprezintă partea de „work” a programului, iar de-a lungul întregii luni octombrie studenții vor avea posibilitatea fie de a se întoarce acasă, fie de a vizita obiective turistice din SUA.

R.: Ce fel de joburi sunt disponibile?

D.P.: Joburile puse la dispoziție de către agenție sunt, în general, în domeniul ospitalității. Cu alte cuvinte, majoritatea sunt joburi în hoteluri, restaurante, magazine de suveniruri, parcuri de distracții etc. Din fericire, oferta de joburi pusă la dispoziție în acest an nu a fost afectată de către pandemie, iar în unele locuri chiar a fost suplimentat numărul de poziții deschis pentru studenți.

R.: Care este oferta salarială pentru acest an?

D.P.: Oferta salarială a crescut față de anii precedenți, dar acest aspect este relativ, deoarece depinde unde este localizat jobul respectiv, care este minimum wage în statul respectiv etc.

R.: În 2020, a funcționat acest program?

D.P.: Din nefericire, datorită pandemiei prin care am trecut, numărul studenților care au fost plecați prin intermediul acestui program a fost unul foarte redus. Ambasada Statelor Unite a oprit interviurile pentru oferire de vize J-1, iar acest lucru a dus la imposibilitatea studenților de a participa. Anul trecut au fost înscriși studenți din Maramureș, dar din păcate nu au reușit să ajungă la interviul pentru viză, implicit nu au reușit să participe la program.