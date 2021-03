🕮 Lecții de învățat 🕮 Viața trăită în solidaritate și compasiune

Omul este mereu în căutarea a ceva. Și fiecare este prins în această căutare perpetuă, care presupune muncă multă, idei, soluții, speranțe pentru viitor. Solidaritate și compasiune. Două valori morale de care omul, ca ființă socială, are nevoie. Mai ales omul aflat în dificultate. Care, cel mai adesea, se simte marginalizat, discriminat și în imposibilitatea de a se întreține și integra în comunitate.

Despre economia socială, despre servicii sociale, despre asistență so­cială, despre integrare so­cială am vorbit cu Florian Sălăjeanu, președintele Asociației ASSOC, o organizație model de implicare și de replicare a ceea ce se numește reușită în cei peste 25 de ani de existență.

Fie că vorbim de cantina socială, sau de masa pe roți, de întreprinderile sociale, sau de restaurantul care contribuie la îmbunătățirea vieții grupurilor vulnerabile. Exem­ple de bune practici, care înseamnă și voluntariat, și solidaritate, și empatie, dar mai ales perseverență.

Avem o legislație care nu ajută prea mult ceea ce trebuie să însemne economia socială. Care să contribuie la consolidarea coeziunii economice şi sociale; la ocuparea forţei de muncă; la dezvoltarea serviciilor sociale; la promovarea unor activităţi care să genereze locuri de muncă pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile; la creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor care au nevoie de ajutor.

ASSOC este o voce puternică în economia socială, iar proiectele pe care le are pot schimba în bine destinul celor vulnerabili.