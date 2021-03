Protest la Asuaju de Sus, în fața primăriei

Luni, primarul Vasile Boitor și cei 9 consilieri locali (4 PSD, 2 PNL, 2 USR și 1 PMP – viceprimarul) îi așteptau pe Ionel Bogdan și Radu Trufan, președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, la o discuție despre posibila amplasare temporară a depozitului județean de deșeuri menajere pe un teren de 5 ha aflat între satele Asuaju de Sus și Asuaju de Jos, parte din pășunea de 190 ha a satului din aval.

Ședința face parte din procesul de căutare a unui loc pentru această investiție, unde să fie ținute toate deșeurile din județul Maramureș (mi­nus cele reciclabile), timp de 3 ani, pînă la finalizarea depozitului ecologic din Fărcașa, investiție perturbată de apariția unor alunecări de teren, ce trebuie stabilizate.

Dar locuitorii au aflat de discuțiile dintre conducerea județului și conducerea comunei (i-au informat consilierii), așa că s-au mobilizat și un grup de 50-60 de bărbați din cele două sate (fără simpatii politice manifeste), plus o femeie, s-au adunat în fața sediului Primăriei Asuaju de Sus și au strigat: Nu vrem groapa de gunoi! Vrem aer curat! Mai mulți protestatari fluturau foi A4 cu lozinci, iar un tînăr domina sonorul cu o portavoce, astfel că vuietul grupului se auzea în sala unde oficialitățile se certau. Erau 12 băr­bați agitați la masa lungă, plus secretara. Pe masă, 12 doze de apă minerală și fursecuri, dar nimeni nu mînca și nu bea.

Președintele Ionel Bogdan a explicat situația de mare nevoie în care se află întregul Maramureș și a evidențiat pericolul să plătim triplu pentru transportul deșeurilor în alt județ, unde există depozit funcțional. A ajuns să promită un sprijin financiar de 3 milioane lei pentru bugetul comunei. Presiunea dinspre stradă era prea mare, oamenii strigau Huo! și cereau ca discuția să aibă loc afară, ca să poată auzi și ei ce spune fiecare dintre cei 12 bărbați agitați la culme.

Așa că, la cererea consilierilor, oficialitățile au ieșit în fața primăriei și cei 50-60 de protestatari s-au adunat în jurul celor 12 bărbați și i-au asaltat cu întrebări incomode, provocatoare. Nici un răspuns nu i-a convins și o țineau pe-a lor: Nu vrem groapă de gunoi! Societatea întreagă se află în criză și îngrijorarea în ce privește sănătatea publică depășește orice tentație financiară. Un bătrîn a spus: „Nu ne infectați zona!” Președintele și vicepreședintele n-au reușit să calmeze lumea agitată, cu toate că, vreme de un ceas, au încercat în fel și chip. Consiliul Județean Maramureș mai are două oferte de teren pentru depozitul temporar (se vorbește de Ulmeni și Băița de sub Codru), dar pot să apară și altele.

După plecarea președintelui și a vicepreședintelui, un localnic mi-a spus că are 10 ha de teren pentru depozit și este dispus să-l vîndă. Dar nu orice loc este potrivit. Legea predeve o distanță de minimum 1 km de localitate, însă ideal ar fi 2 km, plus existența rețelei trifazice de electricitate în apropiere și a unui drum asfaltat. Platforma va avea fundație solidă de piatră, un strat de beton armat, apoi o folie groasă, uriașă, ca levigatul să nu se scurgă în pînza freatică. Construția va fi înconjurată cu gard. Consiliul Județean caută un asemenea teren de 5-10 ha, care să obțină avizele necesare (inclusiv cel geologic) și autorizație de construcție.