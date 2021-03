Patru noi programe gratuite pentru copii şi tineri la AIST

American International School of Transylvania (AIST) anunţă organizarea a patru noi programe gratuite. Cursurile se vor derula online, timp de 10 săptămâni, pe platforma Zoom, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi. Activităţile de educaţie nonformală sunt organizate în limba engleză, în cadrul proiectului ”Hand in Hand for Europe”, finanţat de Comisia Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate, implementat de AIST cu sprijinul Universal Alloy Corporation Europe.

Programul VIVE LA FRANCE se adresează copiilor şi tinerilor cu vârste între 10 şi 14 ani şi urmăreşte promovarea diversităţii culturale, cu accent pe simbolurile şi noţiunile de cultură şi civilizaţie franceză. Sunt bineveniţi toţi iubitorii francofoniei, activităţile fiind coordonate de un voluntar originar din Franţa, care va fi cu siguranţă o excepţională persoană resursă. Programul HISTORY OF ART propune copiilor cu vârste între 7 şi 11 ani o fascinantă incursiune în lumea artei, pornind de la picturile rupestre şi ajungând până la arta contemporană. Participanţii se vor familiariza cu diferitele curente şi stiluri, având posibilitatea de a-şi manifesta creativitatea prin desen, pictură, ceramică etc. ENGLISH FOR THE FUTURE este un program destinat copiilor cu vârste între 7 şi 11 ani, care are ca scop promovarea solidarităţii, a păcii, spiritului civic şi empatiei atât de necesare în societatea zilelor noastre. Activităţile vor sublinia importanţa învăţării limbii engleze şi se adresează tuturor celor interesaţi, în spiritul incluziunii sociale şi a prosperităţii comunităţilor, prin implicarea activă a membrilor săi. Programul ARTISTIC EXPRESSIONS combină în mod armonios înclinaţia înspre tot ce este frumos cu manifestările personale ale copiilor cu vârste între 7 şi 11 ani. Prin jocuri şi activităţi de educaţie nonformală, participanţilor li se vor identifica şi stimula calităţi civice şi personale importante pentru o societate bazată pe valori democratice sănătoase şi adaptate secolului XXI. Înscrierile sunt deschise tuturor copiilor şi tinerilor din categoriile de vârstă menţionate mai sus şi se pot face la telefon 0755-097.726.