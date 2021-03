100.000 euro pentru tinerii antreprenori din Recea!

Beneficiarul proiectului, în cuantum de 2,92 milioane euro, este Comuna Recea. Rezultatele proiectului încep să se vadă acum, după ce localnicii au urmat cursuri, fiind pregătiți să-și înceapă propria afacere.

„Am reușit să semnăm proiectul Consolidarea economiei sociale, la 14 din cele 15 proiecte prin care beneficiarii lor, tineri din comună, ce au urmat cursuri, vor primi câte 100.000 euro pentru a dezvolta o afacere. Este o sumă mare de bani. Ne dorim să dezvoltăm aceste proiecte pe consolidarea economiei sociale locale și vom aplica în continuare pentru asemenea proiecte. Am înțeles că următoarele vor fi de 200.000 euro. În acest fel încurajăm tinerii să dezvolte afaceri în comună, lucru ce duce automat și la crearea de noi locuri de muncă. Fiecare și-a ales, după ghidul de finanțare, afacerea pe care o va înființa. Noi am încheiat contractele pe afacerile respective și fiecare beneficiar va trebui să angajeze pe lângă el, care este administrator, încă 4 sau 5 persoane. Deci zeci de noi locuri de muncă vor apărea cu aceste proiecte pentru tinerii din comună” – a explicat primarul Pavel Octavian.

Proiectul are termen de finalizare în toamna anului viitor.