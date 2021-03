Servicii de recuperare și întreținere corporală la Asociația Esperando

Asociația Esperando oferă servicii de recuperare și întreținere corporală realizate de specialiști în domeniu, într-o ambianță plăcută și la prețuri accesibile: kinetoterapie (postoperatorie, posttraumatică, recuperatorie), fizioterapie (electroterapie: tens, interferențiali, diadinamic, galvanic, trabert, faradic, neofaradic, exponențiali, stimulare rusească, puls rectangular, puls triunghiular) și ultrasunete, magnetoterapie, laserterapie, termoterapie, împachetări cu parafină, masaj (medical, de relaxare, facial, anticelulitic, drenaj limfatic etc.), masaj andullation, cu infraroșu și reflexo, reflexoterapie – detoxifiere în baie de apă, terapie ocupațională, deprinderi de viață independentă – reînvățarea mersului, activități de igienă, îmbrăcat, alimentație etc., activități de club sau petrecere a timpului liber.

Serviciile se adresează întregii comunități, acoperind o gamă largă de afecțiuni: ale sistemului osos (scolioză, osteoporoză, rahitism), recuperare după AVC, după intervenții chirurgicale, fracturi, boli reumatice etc. Banii proveniți din această activitate vor fi utilizați pentru susținerea ședințelor de recuperare pentru persoanele cu nevoi speciale.

Pentru programări: Luni – Vineri, între orele 08,00 – 16,00, telefon 0362 401363, str. Colonia Topitorilor nr.14, Baia Mare.