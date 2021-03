Cupșeni • Realizări, modernizări şi proiecte

Comuna Cupșeni are în curs, spune primarul Lucia Butcure, extindere de canalizare în satul Ungureni, 95% făcută.

La fel, o reabilitare de școală, ajunsă la 60%. Se modernizează și căminele culturale din Libotin și Cupșeni, ajunse la 50%, dar și dispensarul medical uman. Nu e totul, pentru că primarul are planul făcut pentru perioada următoare: „Am depus proiect pentru rețele de gaz. Am în plan patru capele, pentru fiecare sat. Mai avem de reabilitat școala din Costeni. Aș mai extinde canalizarea unde e cazul, dar și rețelele de apă în Libotin, fie și din bugetul local”.