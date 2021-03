România U21 a învins Ungaria U21 la campionatul European de Tineret

Echipa națională de tineret a României a învins sâmbătă seara reprezentativa similară a Ungariei cu scorul de 2-1, cu goluri le înscrise de Mățan și Pașcanu. Ungaria jucat mai bine de o repriză în 10 oameni.

Tricolorii mici au reușit sâmbătă seara să învingă în cel de al doilea meci de la Campionatul European U21 echipa de tineret a Ungariei cu scorul de 2-1.

În prima repriză cele două echipe au jucat pe contre, înregistrându-se ocazii importante la ambele porți. Andrei Vlad a avut două intervenții providențiale la șuturile maghiarilor, respingând de fiecare dată in extremis de la vinclu.

Tricolorii au ratat la rândul lor deschiderea scorului, de două ori prin Moruțan și o dată prin Ganea.

În minutul 42 maghiarii au rămas în 10 oameni, după ce Szoke a fost eliminat după al doilea cartonaș galben.

În minutul 50 arbitrul partidei a refuzat un penalty, în urma unui fault asupra lui Ciobanu. Maghiarii au deschis scorul în minutul 56 prin Csonka.

Replica tricolorilor dă rezultate în minutul 69, când Alexandru Mățan a driblat doi adversari și a șutat la colțul lung., pentru 1-1.

Golul victoriei i-a aparținut lui Alex Pașcanu, care a marcat din careul mic, la capătul unui corner.

Vlad a avut o intervenție decisivă în ultimul minut de joc și România a învins cu 2-1, acumulând 4 puncte în clasamentul grupei.

Adrian Mutu: „Ne continuăm drumul nostru și ne urmăm visul”

Selecționerul Adrian Mutu a explicat la conferința de presă de după meci, care a fost secretul reușitei în acest meci: „Acesta este lucrul care definește această generație, forța și spiritul acesta pe care îl au băieții, resursele pe care le găsesc în momentele dificile. Doar unitatea de care au dat dovadă și forța grupului a făcut ca ei să întoarcă rezultatul în seara asta. Cred că am făcut fericiți mulți suporteri ai României, ai echipei naționale a României. Ne continuăm drumul nostru și ne urmăm visul.”

Făcând referire la erorile de arbitraj, tehnicianul român a mai declarat: „ Probabil arbitrii nu au fost în cea mai bună zi a lor, dar și așa am reușit să câștigăm acest meci. Am întâlnit o echipă agresivă, arțăgoasă și cu atât mai mult e o victorie frumoasă. Băieții au luptat pentru fiecare centimetru de teren, am înaintat, am ridicat liniile și am reușit să credem până la sfârșit în victorie. S-a văzut calitatea noastră superioară, în acest meci.”

Insistând asupra atitudinii jucătorilor săi, Adrian Mutu a reamintit: „Nu suntem aici în vacanță, am venit să le facem viața grea tuturor și să ne luptăm pentru tricoul echipei naționale, pentru România. Responsabilitatea noastră e mare, reprezentăm o țară întreagă și vrem să aducem satisfacție într-o perioadă grea prin care trecem cu toții.”

Analizând jocul și mai ales prestația mai puțin reușită din prima repriză, selecționerul a mai adăugat: „La pauză le-am spus „gata cu cadourile”. Pentru că 35 de minute le-am tot făcut cadouri. Poate că și-a făcut efectul și oboseala în anumite faze, pentru că am avut greșeli la pase ușoare, ceea ce probabil le-a dat puțină încredere ungurilor. Mesajul meu a fost să se relaxeze, în sensul în care să nu se precipite, atunci când iau decizii, să joace cu calm, dar în același timp să dea ritmul meciului, să dea intensitate în pase, mingea să circule de pe o parte pe cealaltă.”

(sursa: Mediafax)