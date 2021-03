Oportunități Erasmus+ pentru studenții de la „Nord”

Studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare pot din nou să beneficieze de oportunitățile Programului Erasmus+ având posibilitatea de a opta pentru specializările oferite de universități aflate în 15 țări din Uniunea Europeană și nu numai.

Începând cu data de 4 martie, programul Eramsus + a devenit funcțional după un an de la declanșarea pandemiei. În acest context, Liga Studenților „Pintea Viteazul” (LSPV) a organizat recent o seară Erasmus în cadrul căreia studenților de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare le-au fost expuse oportunitățile pe care le au prin intermediul acestui program. La activitate a fost prezentă și lect. prof. dr. Ramona Demarcsek, coordonatorul programului la nivelul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. „Contextul actual a cam dat peste cap și Programul Erasmus+. Începând cu data de 4 martie, studenții din Centrul Universitar Nord din Baia Mare pot din nou să beneficieze de oportunitățile acestui proiect, doar că trebuie să țină cont de modificările cauzate chiar de pandemie. În acest moment, studenții din CUNBM au posibilitatea să meargă în 15 țări, din Uniunea Europeană și nu numai, dar participarea lor la activități se va face tot online, doar că vor fi în țara pe care o aleg și vor trebui să respecte regulile impuse în acea țară. În final, aș vrea să încurajez studenții să participe la acest program deoarece este o șansă extraordinară pentru aceștia”, a declarat Andrei Buda, secretar general al LSPV. În prezent, prin programul Erasmus+, Centrul Universitar Nord din Baia Mare are acorduri cu universități din: Austria, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Turcia și Ungaria. Specializările sunt diverse, de la științe economice, inginerie, matematică, informatică, economia firmei, chimie alimentară, biologie la asistență socială, jurnalism, limbi străine, arte etc.