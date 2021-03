România – Germania 0-1 în preliminariile CM 2022

Omul meciului a fost portarul Florin Niță

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă duminică seara de reprezentativa Germaniei cu scorul de 0-1. Jucătorul meciului pentru România a fost portarul Florin Niță, ale cărui intervenții au limitat proporțiile scorului.

Mirel Rădoi a impus o strategie curajoasă, ofensivă, însă Germania a dominat, atât teritorial, cât și din punct de vedere al posesiei. Prima ocazie importantă a meciului i-a aparținut lui Kai Havertz, al cărui șut din careu a fost respins de Niță.

Românii au replicat prin Mihăilă, care la rândul lui a trimis un șut spre poarta lui Neuer, însă imprecis, puțin pe lângă.

Germania a deschis scorul în minutul 17, când Kai Havertz a pasat în fața porții pentru Serge Gnabry, care a marcat nestânjenit.

Peste doar 2 minute, nemții au avut șansa de a majora, șutul lui Joshua Kimmich nimerind bara transversală.

După reluare, nemții au jucat puțin mai relaxați, dar au fost totuși cei care l-au pus la încercare pe Niță, care a avut două intervenții foarte bune.

Dealtfel, Niță a fost omul meciului, intervențiile sale reușind să limiteze scorul, nemții putând câștiga mult mai clar, fără intervențiile portarului român.

Tot Niță a fost în prim plan în ultimele 10 minute ale partidei, când a respins spectaculos alte două șuturi ale lui Timo Werner.

Pe finalul jocului tricolorii au reușit să își creeze două faze periculoase în careul german, nereușind însă să fructifice.

După această înfrângere, România ocupă locul 4 în grupa J, cu 3 puncte, primele două locuri fiind ocupate la egalitate de puncte (6), de Germania și Armenia, pe locul 3 aflându-se Macedonia de Nord, care a câștigat cu 5-0 meciul cu Liechtenstein.

Mirel Rădoi: „Un rezultat de egalitate nu ar fi fost meritat”

În ciuda înfrângerii, antrenorul Mirel Rădoi nu s-a arătat afectat, declarând la conferința de presă de după meci că tricolorii vor lua din acest meci părțile bune.

Explicând tactica de joc pregătită pentru acest meci, tehnicianul român a spus: „Era clar că diferența de valoare exista. Am încercat să acoperim această diferență printr-o organizare mai bună și prin determinarea jucătorilor, prin comprimarea spațiilor. Din păcate am avut momente în care am ezitat să ieșim din apărare, așa cum am pregătit, și a părut că suntem în dificultate, deoarece ajungeau rapid la poarta noastră. Dar, au fost și momente de joc în care am arătat bine, am fost agresivi, am recuperat mingea și am reușit să pasăm. Au fost aspecte pozitive mai ales în repriza secundă.”

Referindu-se la ocaziile de pe finalul meciului, Rădoi a mai spus: „Fotbalul câteodată este nedrept și chiar dacă Germania merita să câștige, puteam la sfârșit să vorbim de un rezultat de egalitate, care nu cred că ar fi fost meritat pentru noi.”

(sursa: Mediafax)