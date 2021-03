Vocea MERITO

Proiectul „Visuri în troler”. Atelier MERITO – Despre cunoaștere – Tema Călătoriei. Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină” – Sf. Augustin. A fost în 12 martie, 2 ore, 49 de elevi, 2 profesori – mulțumim prof. Nicoleta Ciutacu, pentru călătoria virtuală în India, Gulmarg în Jammu and Kashmir. Au fost două ore în care ne-am rupt de tot ce înseamnă griji cotidiene și am călătorit virtual în India, în lumea cărților, în locurile dragi în care am fost în toți anii aceștia pentru a înțelege istoria sau pentru a ne bucura de oamenii frumoși din viața noastră, am călătorit cu ochii deschiși, cu sufletul și cu mintea.

Ne-am întrebat care ar fi cele trei lucruri fără de care nu am putea pleca într-o călătorie, am lucrat în 5 breakout rooms descoperind drumul inițiatic, călătoria în timp, pentru a cunoaște lumea etc. Am utilizat aplicațiile/ platformele/ instrumentele digitale – Genial.ly, Nearpod, Miro, Padlet etc. Felicitări, adolescenți frumoși! (prof. Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – laureat MERITO)