Noua structură a anului şcolar, publicată în Monitorul Oficial

Semestrul a II-lea are 16 săptămâni, faţă de 17 cât avea iniţial, şi anul şcolar pentru elevi se încheie pe 25 iunie. Elevii de clasa a VIII-a au două vacanţe de Paşti: între 2-11 aprilie, prima şi între 30 aprilie – 9 mai, a doua.

Între aceste perioade, aceştia fac cursuri în sistem online. Apoi revin fizic la cursuri între 10 mai şi 11 iunie. Pe 11 iunie aceştia iau vacanţă, iar pe 22 iunie încep probele scrise de la Evaluarea Naţională. Pentru clasele a XII-a şi a XIII-a, situaţia este asemănătoare – au două vacanţe de Paşti: între 2-11 aprilie, prima şi între 30 aprilie – 9 mai, a doua. Între aceste perioade şi ei fac cursuri în sistem online. Apoi revin fizic la cursuri între 10 mai şi 4 iunie. Pe 4 iunie ei iau vacanţă, iar pe 28 iunie încep probele scrise de la Bacalaureat, cele de competenţe urmând a se echivala. Pentru grupele de grădiniţă şi toate celelalte clase (pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a) anul şcolar are o vacanţă de o lună în perioada 2 aprilie – 4 mai şi cursuri (potrivit scenariilor în vigoare) perioada 5 mai – 25 iunie.