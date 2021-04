Sighetu Marmației • Colegiul „Dragoș Vodă”, școală-ambasador a Parlamentului European

Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației se numără printre cele 75 de unități de în­vă­ță­mânt din România care dețin titlul de școli-ambasador ale Parlamentului European.

Programul educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) a fost lansat în toate statele membre ale Uniunii Europene, la începutul anului 2017. Acesta are scopul de a-i sprijini pe tineri să cunoască mai multe despre continentul nostru, despre posibilitățile oferite de cetățenia europeană, rolul pe care îl are Parlamentul European în procesul decizional european, despre democrația parlamentară europeană. „Ediția I a Programului EPAS s-a derulat în România sub coordonarea Biroului de Informare al Parlamentului European (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și cu sprijinul asociației APDD „Agenda 21”. Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației a primit, din partea BIPE, invitația de a participa la această competiție în 2018, iar după activități specifice derulate pe parcursul anului școlar, în urma monitorizării i-a fost acordat acest titlu. În România, 75 de școli dețin acest titlu”, informează Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Grupul țintă este format din 15 elevi, viitori ambasadori juniori, coordonați de 5 cadre didactice, viitori ambasadori seniori, sub coordonarea unui singur cadru didactic. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani.