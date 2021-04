Acțiuni de ecologizare în mai multe comune lăpușene!

Zilele trecute, cetățenii comunei Lăpuș, cu primarul în frunte, au făcut o acțiune de ecologizare a satului și a malurilor râului Lăpuș. Au anulat și câteva depozite necontrolate.

Urmează, spune primarul Cristina BUDA, încă o acțiune, pe 9 aprilie, împreună cu cei de la Apele Române. ”Am mobilizat oameni cu drujbe, avem de intrat și pe lângă râu, că e dezastru. Ce mă contrariază este că am găsit depozit de gu­noi, în care erau numai sticle goale de apă oxigenată… asta nu-mi sună bine, sună a deșeuri spitalicești??”

În imediata vecinătate, la Cupșeni, primarul Lucia BUTCURE pregătește o acțiune de ecologizare, duminică. ”Eu am lansat aceste acțiuni încă din 2016. Am început cu 50 de tineri, după care am avut participare masivă. A mai fost o încercare anul acesta, dar vom face ecologizări ori de câte ori va fi nevoie, în fiecare sat. Sper să am participare bună, sunt satele noastre, nu?!”