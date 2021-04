Lucaciştii, rezultate remarcabile la Concursul de Lingvistică

Elevii Colegiului Naţional ”Vasile Lucaciu” Baia Mare (director, prof. Camelia Bogdan) au obţinut rezultate remarcabile la etapa naţională a Concursului online de Lingvistică din acest an, organizat de Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan – Al. Rosetti” şi Comisia Naţională a Olimpiadei de Lingvistică.

Astfel, eleva Bîrsan Briana (clasa a VI-a A, prof. coord. Manuela Pintea) a obţinut aurul, în vreme ce elevii Dragoş Victor (clasa a VII-a A, prof. coord. Florentina Ghita) şi Costin Tudor (clasa a VII-a A, prof. coord. Florentina Ghita) au fost recompensaţi cu argint. Bronzul a revenit elevilor: Cosar Antonia (clasa a VIII-a B, prof. coord. Marina Lapoşi), Bontoş Bogdan (clasa a VI-a A, prof. coord. Manuela Pintea) şi Petrenciuc Daniel (clasa a VII-a A, prof. coord. Florentina Ghita). Elevii Sabo Alexandru (clasa a VII-a A, prof. coord. Florentina Ghita) şi Robu Dacian (clasa a IX-a A, prof. Florentina Ghita) şi-au adjudecat menţiuni.