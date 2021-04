Se întâmplă lângă noi, este vorba de război. În tensiunea pandemică, neiertătoare, numai un conflict, în apropierea noastră, ne mai lipsea! Despre ce este vorba? De o vreme încoace, tot mai multe știri mă pun pe gânduri. Ele nu fac parte din categoria minciunilor, exagerărilor ca sperietoare. Am consultat mai multe surse credibile, care ne vestesc nori negri în preajma României. La granițele Ucrainei sunt desfășurați peste 4000 de soldați ruși, deoarece Federația Rusă nu este dispusă să facă compromisuri cu gestionarea a ceea ce consideră zona ei naturală de influență, din fostul spațiu sovietic. Aflu că Moscova și Kievul sunt pe picior de război în urma escaladării conflictului din Dombas. Kremlinul desfășoară, deja, echipamente în Crimeea anexată. Marina rusă a organizat o nouă serie de exerciții baltice pe fondul tensiunilor militare tot mai accentuate. În cursul unor antrenamente, avioane de luptă și bombardiere au efectuat lovituri de precizie asupra centrelor de comandă și echipamentelor militare inamice.

Evident, este, deocamdată, vorba de exerciții militare. Aceste manevre vin, la scurt timp, după ce Rusia a făcut alte demonstrații de acest gen în zonă. Nu pentru a fi filmate, ci ca să dea serioase avertismente. Enclava Kaliningrad, din Europa, a fost și rămâne o sursă de neliniște pentru Comandamentul central al NATO. Și nu fără motive întemeiate. Survolurile asupra spațiului baltic au devenit obișnuite. Cresc activitățile militare rusești în zonă. Citez un expert militar rus: „Armele de distrugere în masă, din punct de vedere numeric și chiar calitativ, sunt superioare prezenței militare NATO în regiunea baltică.” Un raportor a constatat că NATO nu are mijloace suficiente pentru a rezista unei invazii rusești, pe scară largă, în statele baltice. State care au făcut pași mărunți pentru a spori cheltuielile militare de apărare. Încleștarea ruso-occidentală nu se limitează numai la zona baltică.

Experții în securitate au avertizat că un nou conflict între Rusia și Ucraina ar putea fi declanșat la începutul lunii mai. Totul a pornit de la ambiția lui Putin de a mobiliza trupe la granițele Ucrainei. În stilul ei vechi, Rusia susține că trupele mobilizate nu sunt o amenințare. Un război între Rusia și Ucraina este tot mai greu de evitat. Un expert rus în securitate a fost întrebat despre această stare încordată. A răspuns: „Puneți această întrebare unui psihanalist. Lucrurile se întâmplă deja. Războiul se va declanșa la începutul lunii mai. Totul este pregătit.” Adică imediat după Paști. Europa este amenințată, i se va tulbura starea actuală, și așa cu liniște precară. Ministrul de externe al Lituaniei a fost mai tranșant zilele trecute: „Uniunea Europeană trebuie să rămână vigilentă. Să fie pregătită să acționeze, să-și ajute partenerii (Ucraina). Mă tem că ceva rău este pe cale să se întâmple.”

Kremlinul tace și face. Cum s-a întâmplat și cu anexarea Crimeei. Se pare că nu este vorba de un dans diplomatic de genul manevrelor militare. Un ofițer de securitate al NATO a avertizat și el: „Pentru mine tăcerea Rusiei este destul de înfricoșătoare și elocventă.” Trăim perioada cuvintelor puține, care poartă pericolul gloanțelor reale. Ce-i mână pe ruși în luptă? Restaurarea imperiului rus nu va fi niciodată completă fără Ucraina. Este visul lui Putin. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut în repetate rânduri NATO să grăbească cât se poate de mult procesul de aderare a țării sale la structurile euroatlantice. Observatorii politici occidentali dau din colț în colț, încercând să explice comportamentul absurd al regimului de la Kremlin. Care dorește să pedepsească Ucraina pentru opțiunea ei prodemocratică și pro Occident.

Evident, acesta este pretextul că subtextul este cel spus mai înainte. Refacerea imperiului rus. Nu este nicio exagerare când spun că evenimente belicoase se apropie de țara noastră. Mă gândesc la Basarabia românească, cu tensiuni transnistrene și găgăuze. Țarul vrea să-și extindă cuceririle și să cimenteze divizarea Ucrainei. Adică să împlinească proiectul Nova Rusia. Căutând prin hățișul știrilor pe această temă, am aflat că s-a ajuns la acest conflict și cu îngăduința tacită a mediilor franco-germane. Deși zona fierbe, Berlinul și Parisul se ocupă de tipărirea pașapoartelor verzi. N-am întâlnit nicio îngrijorare în cele două capitale.

Nici pe la noi nu se agită lumea. Doar câteva semnale palide în presă. Asta îmi aduce aminte de anexarea Peninsulei Crimeea. Când s-a anexat, și apoi s-a negociat. Cine apără Ucraina? Greu de spus. Știre de ultimă oră: Pentagonul a anunțat că se consultă cu aliații din NATO, apreciind că este vorba „de o potențială criză iminentă.” La adăpostul pandemiei, multe se pot întâmpla. Este o pregătire de război sau un teatru electoral? Vom trăi și vom vedea.