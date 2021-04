Scoruri identice pentru Minaur și Progresul

• ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrița – CS Minaur Baia Mare 0-0 •

Cu remiză albă s-a terminat jocul din etapa 16 a Ligii 3, Seria 10, cel dintre ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrița și CS Minaur Baia Mare. Punct care a calificat matematic trupa de sub „Dealul Florilor” la primul baraj de promovare în Liga 2. Merit care i se datorează în mare parte și fostului antrenor Dorin Toma, sub bagheta căruia galben-albaștrii au acumulat peste jumătate din punctele actuale (20), schimbat în urma unui meci cu cântec cu conjudețeana Progresul Șomcuta Mare. Nu o să insistăm asupra acestui aspect, probabil cu altă ocazie, însă un lucru e cert, faptul că în turul campionatului s-a etalat un fotbal mai complex, comparativ cu cel arătat în partea a doua a sezonului, mai ales pe partea ofensivă, unde eficiența Minaurului a scăzut consistent la capitolul goluri marcate. Și cu 10 jucători transferați în pauza de iarnă, niciunul dintre aceștia neaducând, deocamdată, un plus față de jucătorii din turul campionatului. Ba, mai mult, randamentul unora a scăzut consistent în această jumătate de campionat și ar trebui să fie un semn de întrebare pentru confruntările capitale din următoarea perioadă.

Meciul de la Bistrița nu a fost unul deloc spectaculos, însă cu Minaur dominând întâlnirea, dar steril în cea mai mare parte, fără ocazii clare de poartă. Pe final, totuși, oaspeții puteau da lovitura, dar atacanții băimăreni nu au fost deloc eficienți la finalizare. S-a terminat 0-0, după o prezență slabă și de-o parte și de cealaltă, însă cu calificarea Minaurului la barajul de promovare, cu șanse mari de pe prima poziție a Seriei 10. • CS Minaur Baia Mare: Gudea – Duruș, Core, B. Matei, Kr. Szekely, Melinte (83, Veres), Donca (83, Giurgiu), Nistor, B. Minteuan (83, Tirla), Zaluschi (67, V. Pop), Al. Pop (58, Hațiegan).

• Progresul Șomcuta Mare – Someșul Dej 0-0

La primul meci pe banca celor de la Progresul Șomcuta Mare, Dănuț Sabou a debutat cu un rezultat de egalitate în confruntarea de acasă cu Someșul Dej, 0-0. Maramureșenii aveau nevoie de toate punctele pentru a rămâne la același număr de puncte cu CSM Satu Mare și a se lupta cu șanse reale la poziția a opta. Cum sătmărenii au învins Luceafărul Oradea (5-0), distanța este acum de două puncte în favoarea grupării lui Zoltan Ritli, însă mai sunt șase puncte în joc și șomcutenii trebuie să spere până la final. Primul hop este cel cu Luceafărul, etapă de la care echipa noastră are nevoie de toate punctele și să aștepte un pas greșit al sătmărenilor la Zalău. • Progresul Șomcuta Mare: Roșiianu – Revesz, Pașca, Lang, D. Simion, Balmoș, C. Tutuța (Gherghel), Cezar Bud, Petran (R. Lazăr), Parnău (B. Bîrle), Zete (Negreanu).