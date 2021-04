A început campania DONEAZĂ SÂNGE, FII EROU! în Baia Mare

De ieri, a început campania de donare de sânge în Baia Mare. Așadar, în fiecare zi, între orele 7,30-11,30, donatorii se pot prezenta la Centrul de Transfuzie Sanguină, str. G. Coșbuc, nr. 20 Baia Mare, pentru donare de sânge.

Criteriile pentru a dona sânge sunt: vârsta 18-60 ani; greutate: femei – între 55 și 100 kg. Bărbați – între 60 și 110 kg; pulsul: 60, până la 100 bă­tăi/mi­nut; să nu suferiți de boli cronice: cancer, diabet, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.; să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore, nu sunt criterii de excludere); să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile; să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (anticoncepționalele și suplimentele alimentare, precum vitaminele C și Zinc sunt acceptate); să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni; să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după); să nu fi consumat alcool cu 48 h înaintea donării.