Narcisa Suciu își petrece sărbătorile pascale în România

Narcisa Suciu a sosit în România, pentru a petrecere Paștele. Artista, care locuiește de 10 ani în Finlanda, nu a mai putut ajunge în țară de un an, din cauza pandemiei.

Interpreta a fost așteptată la aeroport de prietena ei bună, Mirela Retegan. „După un an, din nou, acasă”, a scris Mirela Retegan pe Instagram, alături de imaginile cu Narcisa Suciu. Vedeta locuiește de 10 ani în Finlanda, împreună cu soțul ei, Veikko și fiica sa, Daria. „Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu siguranță, da! Altfel nu aș fi stat! Acum e lumină și liniște în sufletul meu și sunt alături de un bărbat care mă iubește și pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viață tihnită și confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, așa cum se întâmpla în România”, declara Narcisa Suciu în urmă cu ceva timp pentru Formula As.