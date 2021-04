ACS Comuna Recea se îndreaptă către jocurile de baraj

Este tot mai evident faptul că ACS Fotbal Comuna Recea se îndreaptă către jocurile de baraj pentru menținerea în Liga 2, echipa maramureșeană aflându-se momentan cu patru puncte sub principala contracandidată la poziția a patra, Ripensia Timișoara.

Ripi a profitat din plin că trupa lui Florin Fabian a stat în runda din week-end și a câștigat pe terenul deja retrogradatei Pandurii Tg. Jiu (3-0), rezultat în urma căruia s-a distanțat de Recea. Într-adevăr, Comuna Recea mai are de jucat două etape, acasă cu Slatina și la ”U” Cluj, iar Ripensia doar unul, pe teren propriu cu Metaloglobus, dar bănă­țenii dețin un mare avantaj, cel al confruntărilor directe în disputa de la distanță cu gruparea maramureșeană. În situația de față, Recea are nevoie de punctaj maxim din cele două runde, după care trebuie să aștepte pasul greșit al contracandidatei, pentru a evita locul de baraj. Posibilele adversare ale echipei noastre la disputa de la baraj (tur-retur) ar putea fi CSM Reșița și Unirea Slobozia, aflate în Grupa B din play-out, echipe între care există un singur punct și care au jucat ieri. Recea le-a întâlnit în meciuri pe teren propriu și ambele dueluri au revenit maramureșenilor, 2-0 cu Slobozia și 6-0 cu Reșița, însă acum lucrurile vor sta cu totul altfel.

Rezultate etapa 5 din play-out, Grupa A: Pandurii Târgu Jiu – Ripensia Timișoara 0-3; FC Universitatea Cluj-Napoca – Metaloglobus București 2-0; CSM Slatina – Farul Constanța 1-3. ACS Fotbal Comuna Recea a stat.



Etapa viitoare • Vineri, 30 aprilie, ora 11.00: ACS Fotbal Comuna Recea – CSM Slatina; Metaloglobus București – Pandurii Târgu Jiu • Sâmbătă, 1 mai, ora 12.30: Farul Constanța – FC Universitatea Cluj-Napoca. Ripensia Timișoara stă.