Tânără, de 18 ani, sub influența băuturilor alcoolice

Sâmbătă, 24 aprilie, la ora 17.55, polițiștii din Borșa au fost sesizați că, pe strada Fântâna, a avut loc un accident rutier, soldat cu vătămarea corporală a mai multor persoane.

La fața locului, polițiștii au constatat că, o tânără, de 18 ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism, având direcția de deplasare înspre strada Vișeuț, a pierdut controlul direcției de mers și a părăsit partea carosabilă prin stânga.

În urma evenimentului, a rezultat vătămarea corporală a 3 tineri, cu vârste de 16 și 17 ani, toți din Borșa, care nu au rămas sub supraveghere medicală.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.