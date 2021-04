Simfonie guturală de primăvară în pădurea de la Fersig/Lucăcești!

Poate una dintre cele mai chinuite și mai abuzate păduri din Maramureș, cea de stejar pedunculat de la Fersig, considerată rezervație naturală, este un perfect studiu de caz asupra abuzului făcut de om asupra naturii. Nu trebuie decât să priviți imaginea pădurii din satelit, ca să înțelegeți ce spunem. Însă o dată pe an, pădurea aceasta dă lecții de viață impresionante. Acum!

După nefericita experiență de anul trecut, când am abordat pădurea dinspre Fersig, și am dat de depozite de gunoi aruncate în câmp, de țarc de mistreți în mijloc de rezervație, de o pădure rară, tristă și plină de gunoaie, am ales să mergem direct la Lucăcești, la locul unde poți vedea direct spectacolul. „Da, s-o întors stârcii de vo două săptămâni, o să-i auziți de departe ce larmă fac!”, ne spune un localnic, cel care ne și îndrumă să intrăm pe strada Bavna, apoi să ne lăsăm drumului, să ne ducă. La margine de pădure încă se văd urme ale omului, de la gard de sârmă ce sugerează a fi electric, la barieră silvică. Ce-i drept, aici pădurea arată altfel, sunt acei legendari stejari despre care poveștile spun că valorau greutatea lor în aur… erau folosiți la construirea navelor dar au ajuns și la stâlpii de susținere a clădirilor din Veneția!

La acest moment, avem o pădure cu solul îmbibat cu apă, ceea ce a încurajat covorul de iarbă și de lușcuțe. Nu, n-am văzut laleaua pestriță cea protejată, probabil ne-am grăbit. A meritat însă, pentru spectacolul aerian.

Stârcii au revenit dinspre Africa, cu precizie de ceas elvețian. Acum își construiesc cuiburile. În ciuda aparențelor, a preocupărilor pașnice pe care le au, pădurea Bavna e acum într-un vacarm neașteptat. Ei, stârcii, sunt naturi conflictuale, se ceartă între ei tot timpul, mai ales dacă se apropie vreunul de cuibul greșit. În plus, dau lupte aeriene de-a dreptul virtuoase cu ciorile și cu corbii care încearcă să le fure ouă sau chiar să-i rănească, în zbor. Pe jos, prin pădure, se văd pene căzute, pe alocuri chiar loc unde o pasăre căzută a devenit masă îmbelșugată a vreunui animal. Proprietarii de lacuri cu pește din zonă, inclusiv primarul Ioan Mătieș, spun că dis de dimineață se trezesc cu stârcii veniți „la pescuit”, dar fiind protejați, îi lasă să se servească, să ia micul dejun…

La acest moment, spre deosebire de orice altă pădure, e drept, fiecare cu viața și cu dramele ei, rar cunoscute omului care cel mai des vine cu drujba și foarte rar cu aparatul foto, pădurea Bavna de la Lucăcești are de arătat o lecție de supraviețuire, de viață… Ce nu înțelegem este de ce nu devine acel loc unul turistic, de vizitare, evident în condiții de liniște și de respect pentru ritualul și luptele aeriene date în aceste zile.