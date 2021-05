Maramureșul promovat de Andreea Marin, prin intermediul artistei Măriuca Verdeș

Tânăra artistă maramureșeană, Măriuca Verdeș nu ratează nicio ocazie de a le vorbi celorlalți despre frumusețea portului popular din Maramureș, despre bucatele tradiționale, tradiții și despre frumusețea acestui ținut. În a doua zi de Paști, Măriuca Verdeș a fost prezentă în emisiunea Andreei Marin, „Nu există nu se poate”. Invitația a venit din partea producătoarei Cristina Rădulescu și a Lianei Damian, parte din echipa vedetei „Suprizelor”.

„Nu există nu se poate”: „Dumnezeuîți dă izbânda până la capăt”

Măriuca Verdeș spune că povestea acestei apariții își are rădăcina în anul 2019 când la Călinești a venit realizatoarea emisiunii „Oameni de 10, Bărbați de 10”, Marina Almășan. Atunci Măriuca Verdeș a avut rolul de co-organizator pentru că ea este cea care a adus oameni valoroși în cadrul producției, filmate la Călinești. „Am rămas în relații de suflet cu cei de acolo, din București. Așa se face că m-au solicitat să duc alimente tradiționale de Paști, în București. Le-am spus că fac din drag de Dumnezeu un mic gest și că le voi duce, personal, aceste bucate. Ei au fost încântați. Așa se face că am dus preparatele tradiționale, ceea ce mi-a dat posibilitatea să fiu în emisiunea doamnei Andreea Marin, Nu există nu se poate. Am arătat că atunci când îl ai pe Dumnezeu, alături de tine, pas cu pas, nu există să nu poți face un lucru. Pentru că Dumnezeu îți dă izbânda până la capăt. Dacă Dumnezeu nu își aduce contribuția, nu e pe deplin făcută treaba ta”, a mărturisit Măriuca Verdeș.

Întâlnire de suflet cu un om de omenie

Artista a avut în coșarca sa, transportată în capitală, miel umplut, cozonaci, pască, horincă, dar și „un mnez de usturoi și sare pentru că sarea are un rol de protecție, se aruncă și la animale sare sfințită pentru a le proteja de boli”. La prepararea bucatelor și-au adus contribuția mama artistei, mama-soacră și Ileana Nănașului. Întâlnirea cu Andreea Marin a fost una de suflet, „Pentru mine a fost o întâlnire de suflet. Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să întâlnesc oameni care o viață întreagă și-au dăruit-o omului. Cu omul e cel mai greu de lucrat. Pentru mine a fost o experiență interesantă pentru că am învățat lucruri noi. Andreea Marin este o femeie corectă, a știut să spună mulțumesc, ceea ce puțini știu să facă. Când faci ceva din drag nu aștepți nimic, dar când există un om care știe să aducă recunoștință, te simți împlinit”, a adăugat Măriuca Verdeș. În următoarea perioadă, artista va continua atelierele gratuite cu Școala Rădăcinilor Străbune. De asemenea, pregătește un eveniment special pentru 1 iunie.