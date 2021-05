Primăria Poienile de Sub Munte, Instituția Prefectului-Județul Maramureș și Direcția de Sănătate Publică Maramureș organizează în perioada 14-16 mai a.c., la Centrul de Vaccinare din comuna Poienile de Sub Munte, Maratonul Vaccinării ” Împreună pentru viață!”

Persoanele care doresc să se vaccineze se pot prezenta la centrul de vaccinare din comuna Poienile de Sub Munte, indiferent de localitatea de domiciliu, fără programare, prezentând documente de identitate valabile (carte de identitate sau pașaport). Programul de administrare a dozelor de vaccin Pfizer-BioNTech în centrul de vaccinare este următorul: Vineri 14 mai, orele 16.00 -19.00; Sâmbătă 15 mai, orele 9.00 -19.00; Duminică 16 mai, orele 9.00-19.00.