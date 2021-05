Elevi din Cavnic şi Sighet – stagiu de practică în Lisabona

Nouă elevi ai Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic şi cinci ai Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei efectuează, între 10 şi 28 mai, un stagiu de practică în Lisabona, capitala Portugaliei. Mobilitatea are loc în cadrul proiectului Erasmus+ ”Educaţie şi formare profesională pentru turism de calitate în Maramureş şi UE!”, derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Beneficiar este consorţiul ”VET4Tourism&Maramureş”, coordonator – Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, membri – Liceul Borşa şi Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei.

Proiectul Erasmus+ ”Educaţie şi Formare Profesională pentru Turism de calitate în Maramureş şi UE!” este orientat atât spre elevii din clasa a X-a din învăţământul liceal tehnologic şi şcoala profesională cu domeniul de pregătire Turism şi Alimentaţie, cât şi spre elevii cu oportunităţi reduse, provenind din categorii defavorizate. Acesta răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională ale participanţilor şi, deopotrivă, nevoii instituţionale comune la nivel de consorţiu de a consolida calitatea, atractivitatea şi relevanţa pentru piaţa muncii a educaţiei şi formării profesionale oferite de aceste unităţi de învăţământ. Obiectivele proiectului vizează: dobândirea, de către elevi, de cunoştinţe, abilităţi tehnice şi atitudini în domeniul de calificare Turism şi alimentaţie, recunoscute peste graniţă şi experienţe inovatoare specifice managementului operaţiunilor în turism şi alimentaţie într-o companie internaţională, precum şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine şi a competenţelor interculturale, într-un alt cadru decât cel şcolar, în contextul practicării meseriei pentru care sunt în curs de calificare. ”Această perioadă de criză sanitară nu a fost una uşoară pentru acest tip de proiecte. Am fost nevoiţi să prelungim perioada de implementare cu un an ca să putem să derulăm mobilităţile. Nici 2021 nu a fost un an prea norocos, căci în trei luni au fost anulate zborurile de două ori. În cele din urmă, am reuşit să plecăm şi mă bucur mult că niciunul dintre elevii selectaţi nu au renunţat la mobilitate; dimpotrivă, dorinţa lor de a pleca în Portugalia, în ciuda oricăror riscuri, m-a uimit. Suntem acum în prima săptămână de stagiu şi totul merge bine”, punctează prof. Adina Costinar, coordonator proiect. Potrivit agendei proiectului, în luna iunie, este programat un nou stagiu de practică. Aceste două fluxuri sunt restante de anul trecut, când nu s-au putut derula mobilităţi din cauza pandemiei.