ITM • Controale la firmele de exploatare a masei lemnoase

Inspectorii de muncă maramureșeni au intensificat verificările la firmele de exploatare a masei lemnoase, din cauza numeroaselor accidente de muncă mortale, înregistrate în ceilalți ani în acest domeniu.

Inspectorul-șef, Dragoș Năcuță, a declarat că „în fiecare an au existat accidente de muncă mortale în acest domeniu și atunci am hotărât să încheiem un protocol de colaborare cu Direcția Silvică. În baza acestui document am transmis informații, i-am instruit pe agenții economici din domeniu, am făcut controale la firmele de exploatare a masei lemnoase. Am verificat peste 30 de agenți economici”.

Se pare acțiunile au dat rod pentru că, de la începutul anului și până acum, în Maramureș nu a fost semnalat niciun accident de muncă mortal la firmele de exploatare a masei lemnoase.