Gemenele folclorului maramureşean, ambasadoarele judeţului la festivalul „Regina Sânzienelor”

Suzana şi Daciana Vlad, gemenele folclorului maramureşean au fost alese ambasadoare ale Maramureşului la festivalul-concurs naţional „Regina Sânzienelor”, organizat în perioada 19-20 iunie, în Bucovina. La cea de-a VII-a ediţie a Festivalului, vor fi prezenţi 44 de ambasadori. Vor fi reprezentate toate judeţele României, dar şi alte zone locuite de români. Festivalul Naţional Concurs „Regina Sânzienelor” strânge „într-un buchet obiceiuri şi credinţe dintre cele mai variate, din toate zonele ţării. Sânzienele din poveste devin prinţese şi regine pentru o zi”, a punctat iniţiatorul evenimentului, Dumitru Parasca.

„Strajă demnă, adânc înfiptă în ţărâna sfântă a României”

Concursul se desfăşoară pe trei secţiuni: Prinţese (8-14 ani), Regine (15-101 ani) şi Grup. Concurentele trebuie să poarte ie tradiţională, coroniţă din flori de sânziene şi să interpreteze o poveste despre Sânziene (proză/poezie/teatru-dans). Juriul, din care, la ultimele două ediţii, au făcut parte şi Suzana şi Daciana Vlad, evaluează ţinuta, povestea concurentei şi expresivitatea interpretării.

„Ne bucurăm că după ultimele două ediţii în care am făcut parte din juriul acestui festival, anul acesta am avut bucuria de a fi invitate ca ambasadoare, reprezentând judeţul Maramureş. Pentru noi este o mare onoare şi o certitudine că ceea ce am sădit de-a lungul anilor, începe să dea roade. Domnul Dumitru Parasca, la un moment dat, afirma: «vă considerăm deja membre ale familiei noastre. Ne întăriţi credinţa că patrimoniul material şi imaterial al ţării noastre are strajă demnă, adânc înfiptă în ţărâna sfântă a României în care se odihnesc strămoşii noştri». Pentru noi au fost atât de profunde aceste cuvinte şi pe această cale vrem să îi mulţumim pentru tot ceea ce face şi pentru tot ceea ce este”, au declarat Suzana şi Daciana Vlad.

Titlul de ambasador al Maramureşului, lăsat ca moştenire

Artistele s-au declarat încântate de rolul pe care îl vor avea la acest festival, considerând că „persoanele mandate cu rolul de ambasador îşi transferă credibilitatea pe care o au în domeniul pe care îl desfăşoară”. „A fi ambasador, pentru noi este o onoare şi sperăm că şi pentru maramureşeni. Atunci când eşti ambasador, pentru oameni este important în primul rând să arăţi că eşti dispus să ajuţi şi să păstrezi lucrurile nealterate. Să fii ambasador, trebuie să fii şi un cetăţean al lumii, să găseşti conexiuni comune cu cei din jurul tău, indiferent de zona din care provii şi să ai o atitudine deschisă şi curioasă faţă de nou, dar în acelaşi timp şi faţă de vechi, pentru că doar aşa putem experimenta cultura şi obiceiurile unor locuri prin care călătorim de-a lungul vieţii. Dacă ni s-a dat acest titlu de ambasador, înseamnă că avem o misiune specială de îndeplinit în favoarea tradiţiei şi a folclorului românesc. Titlul de ambasador al acestui Festival l-am primit pentru totdeauna, titlu pe care noi îl vom putea lăsa moştenire urmaşilor noştri, atunci când vom considera noi de cuviinţă”, au mai spus Suzana şi Daciana Vlad.

Suprize pregătite pentru 2021

Gemenele folclorului maramureşean au mai adăugat că anul 2020 a fost unul încărcat de momente frumoase, iar acum speră că şi 2021 va fi unul la fel de rodnic. „Fiecare proiect a avut o încărcătură aparte, am abordat diferite teme. Tot în anul 2020 am lansat şi o colecţie vestimentară proprie, un concept de suflet pentru noi, pe care l-am numit ”Albastru Rural”, concept care s-a bucurat de un real succes. Promitem că şi anul 2021 va fi la fel de frumos şi oamenii se vor bucura de multe surprize din partea noastră. De aceea îi invităm cu mare drag pe pagina noastră de Facebook ”Suzana şi Daciana Vlad Official”, dar şi pe contul nostru de YouTube ”Suzana şi Daciana Vlad” pentru a fi la curent cu toate noutăţile. Gemenele folclorului maramureşean vă îmbrăţişează cu drag”, au încheiat Suzana şi Daciana