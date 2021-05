Umiliți și eliminați

Unirea Dej – CS Minaur Baia Mare 3-1 (1-1)

Un egal cu goluri ar fi avut nevoie CS Minaur Baia Mare pentru a trece de semifinala barajului pentru promovarea în Liga 2. După 0-0 în prima manșă, galben-albaștrii au fost pur și simplu surclasați de o echipă cu trei clase peste a noastră, tinerii jucători ai Unirii Dej arătând o ambiție și determinare ieșite din comun. De partea cealaltă, trupa de sub ”Dealul Florilor” a arătat ca o echipă dezorientată, fără nicio idee de joc, nu am văzut trasee, totul făcându-se la voia întâmplării.

Echipa s-a prezentat mult sub ceea ce a arătat în turul campionatului, asta e pura realitate, sub comanda lui Dorin Toma, antrenor dat la o parte abuziv, când totul era în grafic. Motivele îndepărtării: echipa nu joacă nimic, trebuie făcută o schimbare. Scopul a fost atins de unii, în locul lui fiind adus un antrenor, Vasile Miriuță, mult sub nivelul lui Toma, și facem referire strict la ceea ce a arătat echipa, și pentru un salariu de 4.000 de euro/lună. Cum poți să oferi un salariu așa imens pentru nivelul ligii 3, nu am înțeles și nu vom înțelege vreodată. Mai ai și tupeu să le spui suporterilor că tu, V.M, nu ai venit pentru bani. Afirmația am venit cu sufletul, folosită de tot mai multă lume, e expirată de mult timp, puțini fiind cei care vin și sunt implicați și cu sufletul.

O altă greșeală colosală a conducerii clubului, cel puțin a o parte, a fost renunțarea în iarnă la atacantul Sebastian Serediuc, principalul pericol al dejenilor în returul de sâmbătă. Serediuc s-a distrat cu o apărare vulnerabilă, fundași care arătau de parcă ieri s-ar fi întâlnit pentru prima oară. A existat, cică, un acord între jucător și club pentru a face pasul la o echipă de Liga 1. Dacă tu ai adus un jucător doar pentru o jumătate de an și care chiar a dat randament extraordinar sub comanda lui Dorin Toma, nu ai voie să-l pierzi așa ușor. Este un atacant de viitor și se putea obține o rețetă financiară consistentă în vara aceasta sau în perioadele viitoare de mercato.

Un alt exemplu negativ ar fi inexplicabilă căderea fizică în multe jocuri pe parcursul returului, inclusiv în cele două manșe cu Unirea Dej. Oameni buni, Minaur a adus în iarnă un preparator fizic cu specializarea fotbal, însă jucătorii nu au arătat deloc bine din acest punct de vedere. Mult sub nivelul prezentat în turul campionatului sau în stagiunile trecute. Aceasta e o latură foarte importantă în economia unui meci și a unui campionat, la care galben-albaștrii au fost aproape inexistenți. Ca să nu mai vorbim că randamentul unor jucători a scăzut considerabil, un exemplu concludent ar fi aparițiile șterse ale lui Mircea Donca sau Vasile Pop față de turul campionatului.

O altă discuție ar fi și despre ratarea obiectivului din sezonul precedent. Minaur nici nu avea cum să promoveze, atâta timp cât între turul și returul cu Recea se încerca schimbarea lui Toma prin orice mijloace, în condițiile în care s-a câștigat prima manșă. S-a creat o destabilizare atât de nocivă încât obiectivul a fost compromis. Selymes era unul dintre cei care doreau cu orice preț scaunul de principal și avea susținerea managerului sportiv de la acea vreme, iar pe de altă parte fostul vice de la CJ urmărea introducerea pe aceeași funcție a actualului tehnician de la Baia Mare. Atâta timp cât nu ai liniște pentru a face rezultate, nu ai nicio posibilitate de a-ți îndeplini obiectivele. Și aceasta este o regulă generală.

Trebuie să privim și cealaltă parte a realității. Baia Mare nu dispune de infrastructura necesară pentru a face pasul la Liga 2. Probabil mulți vor contesta ceea ce afirmăm, dar nu are sens să ne mințim. Nu dispunem de terenuri de antrenament, condițiile de pregătire nu sunt la nivel de performanță, dar noi tot vorbim de rezultate. Dacă și Recea a depășit municipiul Baia Mare la nivel de infrastructură, nu mai avem ce zice. Trebuie făcute investiții urgente la acest nivel, dar și pe celelalte paliere, și abia atunci se poate povesti de performanță atât la nivel de seniori, cât și în rândul centrului de copii și juniori.

Ca o concluzie, Minaur a mai ratat un obiectiv, în condițiile în care în iarnă s-au făcut investiții masive pentru realizarea obiectivului, iar echipa s-a prezentat mult sub ce s-a preconizat. Acum se vorbește de desființare, însă ar fi pă­cat să se ajungă aici, primarul Cătălin Cherecheș urmând să decidă asupra viitorului secției de fotbal. Sperăm că va lua o decizie înțeleaptă și CS Minaur va merge mai departe.