CFR Cluj a devenit campioană pentru a patra oară consecutiv

CFR Cluj Napoca a învins marți seara pe FC Botoșani, în deplasare, și a obținut punctele necesare pentru a fi declarată campioană a Ligii 1. Ardelenii reușesc performanța de a câștiga titlul pentru a patra oară consecutiv.

CFR Cluj a câștigat la limită partida cu FC Botoșani, din penultima etapă a play-off-ul Ligii 1, cu autogolul lui Țigănașu, din minutul 53.

Edward Iordănescu, după câștigarea campionatului: „Sunt momente unice, este un titlul pentru curaj”

Edward Iordănescu, antrenorul proaspetei campioane a României, CFR Cluj, a declarat marți seara, după victoria cu FC Botoșani, că pentru acest moment a venit la Cluj și a crezut în acest titlu încă de la început. El a dedicat titlul familiei sale.

„E un moment frumos, un moment unic. Pentru acest moment am venit la Cluj. Am crezut, încă de la început. Când am preluat echipa, era într-o anumită situație. Am reușit să recuperăm puncte, să trecem pe primul loc și iată-ne, acum, cu o etapă înainte de finalul campionatului, campioni.”, a spus Iordănescu la interviul de după meci, la Digi Sport.

„Nu a fost un drum lin, ne așteptam, nu a fost ușor, a fost o provocare deosebită pentru noi toți. Mă bucur că în 8 luni la CFR Cluj, am reușit trei trofee. A fost un parcurs foarte bun al echipei, încununat cu titlul de campioni. Sunt momente unice, momente de care ne bucurăm, este un titlul pentru curaj, pentru suporteri, pentru clubul CFR, pentru noi toți. Dedic acest moment familiei mele, care tot timpul au fost alături, și tuturor celor care ne-au fost alături.”, a mai declarat tehnicianul ardelenilor.

El a ținut să mai precizeze că „au fost momente grele, au fost critici atunci când am venit, oameni care mi-au spus că nu știu în ce intru, la o echipă la final de drum, consumată, epuizată. Nu a fost ușor să redresăm lucrurile, dar echipa a arătat caracter, a arătat valoare. Este în proporție de 99 la sută titlul băieților și doar 1 la sută al echipei din spatele echipei.

Au fost critici și pe parcurs, dar am încercat de fiecare dată să mă uit în altă direcție, pentru că știam de la început că nu va fi ușor. Mă bucur că s-a terminat cu bine. În România, în fotbal, lumea uită ușor, uită în ce moment vi, așteaptă impact imediat, așteaptă continuitate și nu acceptă pași greșiți. ”

Răspunzând întrebării referitoare la viitorul său la CFR Cluj, Iordănescu a mai spus: „E prea frumos momentul, vreau să ne bucurăm de el. Probabil că zilele următoare îl vom înțelege și mai bine, pentru că acum este și epuizare, multă oboseală. Nu aș vrea să umbresc acest moment cu comentarii despre ce urmează. Sunt legat de CFR până la mijlocul lunii iunie. Vom vedea, savurez acest moment și îmi doresc să ajung cât mai repede alături de familie, de părinții mei, de soția mea și copii mei, pentru că ei m-au înțeles mereu, m-au suportat, m-au susținut, m-au echilibrat în anumite momente. ”

Referindu-se la dificultățile întâmpinate de când a venit la echipă, tehnicianul a declarat: „A fost un an atipic, pentru că mi-aș fi dorit și eu foarte mult să avem câte o săptămână între fiecare joc, dar am reușit să depășim toate aceste bariere și astăzi suntem încununați cu acest titlu, care sper că va fi urmat de altele și îmi doresc ca același lucru să se întâmple și în ceea ce în ceea ce mă privește, indiferent unde voi fi în viitor.”

(sursa: Mediafax)