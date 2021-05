Cazul de pestă porcină africană din Remetea Chioarului

La marginea satului, pe str. Iertaș nr. 289, am găsit-o acasă pe Viorica Lingurar. Ne-a povestit despre necazul căzut peste familia sa (are soț, 12 fii și fiice, 3 gineri și 9 nepoți), locuiesc cu toții în aceeași gospodărie, cu casă mare și garaj pentru mașini.

Pentru a hrăni 25 de guri de trei ori pe zi, cresc porci și o vacă, într-o anexă gospodărească (foto). În coteț și padoc, aveau o scroafă cu 9 purcei și 4 șoldani de 50-60 kg. Animalele erau crotaliate de medicul veterinar, tratate antiparazitar cu Ivomec și purceii fuseseră castrați de medicul Vlad. Îi datorează 150 de lei.

Boala a apărut dintr-o dată, au pierit cinci purcei, pe care i-au dus la puțul sec, nu și-au dat seama că este vorba de pestă porcină africană. A venit însă medicul veterinar și a luat probe de splină de la doi purcei pe care îi tăiaseră și le-a dus în Baia Mare, la analiză. Rezultatul a venit a doua zi: pestă porcină africană. S-au trezit apoi în curte cu mulți medici veterinari și polițiști din comună, dar familia nu s-a opus, cei trei porci rămași vii au fost eutanasiați („împușcați”) și îngropați într-o groapă adîncă, săpată în curte, la 10 m de coteț și de casă. Veterinarii au stropit totul cu dezinfectant și două luni n-au voie să crească porci.

Viorica Lingurar ne povestește că o familie așa de mare are și mari nevoi, e nevoie de hrană multă. Punea la prăjit 10 kg de carne și tot atîția cartofi… Acum, dacă nu mai au ce să taie, vor cumpăra carne din supermarket, e scumpă, iar veniturile familiei nu sînt mari. Ea, fiind bolnavă de diabet, nu poate munci, are ajutor social de 680 lei/lună. Noroc că soțul ei obține bani din colectarea și valorificarea de fier vechi și alte materiale recuperabile.

Acum familia din Remetea Chioarului speră să primească despăgubiri pentru pierderea zootehnică suferită (copiii au plîns cînd au văzut ce se întîmplă…). Un purcel costă 300-400 de lei, Viorica Lingurar a văzut asta pe internet, dar așteaptă evaluarea făcută de comisia autoritară. A înțeles că va primi 10 lei/kg.