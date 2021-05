Soluri deteriorate în Maramureș

Calitatea solului din zonele miniere ale județului nostru este slabă din cauza compuşilor toxici deversați în urma activităţilor industriale (miniere, metalurgice) şi urbane. Sute de hectare de terenuri sînt poluate chimic și au capacitate limitată de producție agricolă. Dar solurile pot fi degradate și prin eroziuni de suprafaţă, alunecări de teren, depozitări de deşeuri industriale şi menajere, defrişări de pădure, efectuarea de lucrări agricole necorespunzătoare sau în perioade de timp neadecvate…

În judeţul Maramureş, se menţin aproximativ aceleaşi zone critice în ceea ce priveşte calitatea solului încărcat cu metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd, Mn, As), în urma poluării istorice miniere și metalurgice. Zona municipiului Baia Mare este poluată cu metale grele provenite de la fostele uzine de prelucrare a metalelor neferoase S.C. Cuprom SA şi S.C.Romplumb SA, precum şi de la depozitele de pirite din apropierea municipiului.

Zona oraşului Tăuţii Măgherăuş (satul Bozînta Mare) şi a comunei Recea (satele Săsar şi Bozînta Mică) are soluri poluate ca urmare a activităţii SC Romaltyn Mining SRL şi a companiei Remin SA Baia Mare. Zona fostei Exploatării miniere Baia Sprie este poluată de haldele de steril şi iazul de decantare aferent. Soluri poluate se află și în zona fostelor exploatări miniere din Ilba-Handal, Cavnic (cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente), Băiuţ (cu haldele de steril şi iazurile de decantare), Herja (cu haldele de steril), Nistru, Băiţa și Baia Borşa (cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente).

Accidente ecologice grave, cu deversare de cianuri pe sol și în rîuri, au fost în 30 ianuarie 2000, cînd SC Aurul SA a poluat 24 ha de teren agricol din Bozînta Mare. În același an, prin spargerea conductei de steril de la iazul Novăț din Baia Borșa, a fost afectată o suprafață de teren de 11,6 ha, prin deversarea de metale grele.

Pe teritoriul judeţului Maramureş, sînt 17 iazuri de decantare și în jur de 300 de halde de steril de mină aparţinînd următorilor agenţi economici: Remin Baia Mare, Cuarț Baia Mare, Romsilva și Compania Națională a Uraniului. Suprafaţa totală ocupată de haldele de steril de mină este de 93,45 ha (30,33 ha la Cuarț, 55,8 ha ocupate la Remin, 6,92 ha predate la ROMSILVA şi 0,4 ha la CN a Uraniului. Din cele 300 de halde, au fost ecologizate în jur de 100. Cele neecologizate poluează aerul și solul din jur, dar poluatorii nu plătesc!