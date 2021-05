S-a extins intravilanul comunei Bârsana

Autoritatea publică din Bârsana are în derulare un proiect de extindere a rețelelor electrice în noile zone de intravilan, cuprinse în PUG-ul reînnoit al comunei, terenuri care vor beneficia în curând și de energie electrică, după ce alte utilități au fost introduse.

„Zonele cuprind terenurile limitrofe Drumului Județean 185 (Spre Văleni – Cornul Gruiețelor – Șesu Custurii – Valea Vălenilor) și DJ 186 (Spre Nănești – Gura Brezăii – Sub Piatră). Până în prezent, s-a realizat rețeaua de alimentare cu apă, iar acum s-a semnat recepția pentru „Extinderea de rețea electrică de distribuție publică” în aceste zone, spre Nănești și Văleni, însumând 1.800 de metri. Extinderea rețelei electrice în aceste zone era o necesitate, deoarece aici au existat construcții noi care nu erau racordate la rețea. Zonele programate pentru modernizare și extindere în acest an sunt Susani și Pietriș” – a precizat primarul Teodor Ștefanca.