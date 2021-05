„Broderii” expuse la Etnografie de „o doamnă a artei româneşti”: Zoe Vida Porumb

„Orice expoziţie a artistei Zoe Vida Porumb este o sărbătoare a spiritului, fiindacă ne transpune într-o lume ideală, a binelui şi frumosului, încât eticul şi esteticul ajung să interfereze spontan şi natural. Zoe Vida Porumb este o lume care creează lumi pentru desfătarea noastră şi o face cu eleganţă şi înţeleaptă reţinere”,spunea preşedintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop. Noua expoziţie a Zoei Vida Porumb, vernisată joi, 27 mai, în Baia Mare, se înscrie în aceeaşi notă de calitate artistică, de „frumuseţe care poate schimba lumea”. E o expoziţie ce va rămâne „reper” pentru Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, după cum a accentuat directorul acestei ins­tituţii, Monica Mare.

Un omagiu adus Maramureşului

Primul vernisaj de anvergură, organizat în timp de pandemie în Baia Mare, a adunat mulţime de participanţi, dornici să îşi bucure privirea, auzul şi sufletul. Distinsă, cu sfiala caracteristică marilor artişti, „doamna artei româneşti”, cum a numit-o academicianul, Răzvan Theodorescu, Zoe Vida Porumb a prilejuit iubitorilor de artă întâlnirea cu „broderiile” sale, migălos lucrate, reuşind să stabilească legătura între tradiţie şi modern, după cum remarca criticul de artă, Doina Mândru.

„Acum descopăr alături de dumneavoastră cât de departe a ajuns iubirea Zoei Vida Porumb pentru tradiţia istorică, artistică, culturală românească. Numeroase din expoziţiile sale personale au stat sub semnul tradiţiei şi modernităţii. Noi onorăm azi o dinastie emblematică, culturală a Băii Mari care exact asta face: face legătura dintre o tradiţie culturală de la sfârşit de secol XIX şi o actualitate culturală absolută. Face legătura între românesc, naţional şi universal prin temele acestor broderii, sunt cicluri care se referă la călătoriile micului prinţ, sunt cicluri biblice, sacre, teme universale şi profund româneşti”, a punctat Doina Mândru.

Despre expoziţia sa, artista a accentuat că se doreşte a fi un omagiu cultural adus municipiului Baia Mare şi implicit judeţului Maramureş. „Pentru noi, Baia Mare şi Maramureşul înseamnă acasă. Este locul în care ne-am născut şi am învăţat, de unde am plecat pe lungul drum al vieţii. Mereu cu gândul optimist al întoarcerii, cu iubire pentru Baia Mare şi Maramureş, cu sentimente de mulţumire şi preţuire pentru părinţii şi dascălii noştri care ne-au îndrumat şi ne-au învăţat să fim oameni adevăraţi, iubitori de ţară şi de neam. Expoziţia deschisă azi este un omagiu adus Maramureşului şi oraşului Baia Mare, Centru Artistic de talie europeană”, a afirmat Zoe Vida Porumb. În cadrul evenimentului, edilul băimărean Cătălin Cherecheş i-a înmânat Zoei Vida Porumb diploma de cetăţean de onoare al oraşului Baia Mare.

Moştenirea culturală a lui Vida Geza

Evenimentul a însemnat şi un prilej de aducere aminte faţă de sculp­torul Vida Geza, tatăl artistei. De altfel, în deschiderea vernisajului a fost sfinţită placa amplasată pe exteriorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare care aminteşte de masacrul de la Moisei din 1944. În memoria acestor eroi, Vida Geza a realizat în 1966, Monumentul martirilor de la Moisei, varianta în lemn care este amplasată în faţa Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare.

De altfel, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a mai anunţat că, săptămâna viitoare va propune în şedinţa Consiliului Local un proiect prin care clădirea ce găzduieşte atelierul sculptorului Vida Geza să devină muzeu. La eveniment au mai luat parte: episcopul ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, PS Iustin, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Radu Trufan, academicianul Doru Pamfil, directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Monica Mare, moderator fiind directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, Teodor Ardelean. Atmosfera a fost întreţinută de Cvintetul „MaraMusic”, condus de prof. Carmen Augustin şi Grupul „Hori şi joc” de la Palatul Copiilor Baia Mare, condus de prof. Maria Seraz.