CSM Baia Mare, trei medalii la CN Under 16

La Poiana Brașov s-au desfășurat finalele Campionatului Național de Judo Under 16 (juniori II) la masculin și feminin, competiție la care au participat peste 300 de sportivi. CSM Baia Mare a concurat cu 8 sportivi, trei dintre componenți contabilizând două medalii de argint și una de bronz.

Cu medalii de argint au fost recompensați David Mihalcea (42 kg) și Marcela Buga (63 kg), iar cea de bronz i-a revenit lui Alexandra Rus (63 kg). Restul sportivilor, pregătiți de antrenorii Vasile Pop, Alin Popdan și Bogdan Pop, au obținut următoarele locuri: Adrian Cozma – locul 5 (46 kg), Anamaria Rus – locul 7 (57 kg), Anamaria Suciu – locul 7 (52 kg), Raul Ivanciuc – locul 7, sportivi ce au acumulat două victorii și tot atâtea înfrângeri. CSM Baia Mare mai menționează faptul că majoritatea sportivilor se încadrează în cadrul categoriei Under 15, dar aceștia au concurat la o categorie superioară – Under 16.