Proiect eTwinning la școala „Blaga”

Elevii claselor pregătitoare B și C ale Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Baia Mare au susținut în acest an școlar proiectul eTwinning de colaborare internațională „Four Seasons-Four Skills”.

Ei au fost îndrumați îndeaproape de prof. înv. primar Ileana Moș și Voichița Rotar. Cu acest proiect pe care l-au realizat în lumea digitală, elevii au continuat să învețe limba engleză atât înainte, cât și în timpul pandemiei, și-au îmbună­tățit abilitățile digitale, au socializat pe platforma eTwinning. „Am folosit instrumentele Web 2.0 și am învățat să folosim internetul într-un mediu sigur. Proiectul este pe cale să primească un premiu de calitate. Peste 10 țări participă la proiect. Cu acest proiect, elevii conectează anotimpurile cu cele patru abilități în limba engleză. Am integrat viața reală în acest proiect, am învățat lunile anului, anotimpurile, condițiile meteorologice și hainele de sezon. Ne-a plăcut tuturor”, a afirmat prof. pt. înv. primar Ileana Moș.