Programul Rabla Clasic 2021 • Peste 20.000 de români vor să-și schimbe mașinile

Până la sfârșitul lunii mai, în cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au înscris la producători sau dealeri auto, 20.464 persoane fizice. Până acum s-au cumpărat 9.498 de autovehicule și 61 motociclete.

De asemenea, pentru persoane juridice, a fost publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu o nouă listă conținând 118 dosare acceptate pentru 197 autovehicule și 3 contestații pentru 4 autovehicule.

În cadrul Programului Rabla Plus 2021, la producători sau dealeri auto, s-au înscris până acum 3.994 persoane fizice, fiind achiziționate 390 autovehicule noi: 252 pur electrice, 137 hibrid plug-in și o motocicletă electrică.

Pentru persoane juridice, au fost publicate încă 105 dosare acceptate pentru 172 autovehicule electrice, dintre care 58 electrice – hibride și 114 autovehicule pur electrice.

În acest an, Rabla Clasic are un buget total de 440 milioane lei, cu 35 milioane lei mai mult decât în 2020, permițând cumpărarea a peste 55.000 de autovehicule noi.

Totodată, a fost majorată atât prima de casare de la 6.500 la 7.500 lei și ecobonusul pentru tehnologia hibrid, de la 2.500 la 3.000 lei, precum și ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km, de la 1.000 la 1.500 lei.

Suma maximă care poate fi decontată din costurile unei mașini noi prin programul Rabla Clasic poate ajunge la aproximativ 2.250 euro, dacă ecobonusurile sunt combinate și adăugate la prima de casare.

Pentru achiziționarea de motociclete noi, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 5.500 lei. Valoarea cumulată a ecotichetului și a primei de casare nu poate depăși 50% din valoarea de achiziție a motocicletei electrice.