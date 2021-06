Sighetu Marmației va avea city manager

Aleșii locali din Sighetu Marmației au votat, în ședința de CL din această săptămână, un proiect de hotărâre privind înființarea de noi posturi. Unul dintre ele a fost și cel ce presupune desemnarea unui city manager. Cu toate că liberalii și cei de la USR-PLUS s-au abținut de la vot, a fost întrunită totuși majoritatea, pentru ca proiectul să treacă.

„În cadrul ședinței de Consiliu Local, proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetu Marmației privind înființarea postului de administrator public (city manager), dar și a altor 4 posturi a întrunit numărul necesar de voturi (10) pentru a fi aprobat. Au votat „pentru” înființarea acestor posturi consilierii locali PSD, UDMR, PMP, PRO România. Atât eu, în calitate de viceprimar, cât și consilierii locali PNL și USR PLUS, ne-am abținut de la vot, arătând faptul că în Sighetu Marmației nu este nevoie de umflarea aparatului bugetar cu posturi bine plătite din bani publici (suma estimată doar pentru administratorul public al orașului este de 144.000 lei/ an, 576.000 lei/mandat) acești bani urmând a fi alocați din micul procent rămas pentru investiții, ci e nevoie de proiecte serioase. Este trist faptul că în acest an în care am votat un buget din care peste 60% sunt cheltuieli salariale și de funcționare, astăzi am asistat la înființarea a încă 5 posturi în aparatul bugetar. Atât eu, ca viceprimar, cât și consilierii locali PNL și USR PLUS, așa cum nu am votat pentru înființarea acestor posturi, nu vom vota nici pentru bugetarea acestora”, a spus Daniela Onița-Ivașcu, viceprimarul din Sighetu Marmației.