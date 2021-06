Proiecte editoriale la Bastionul Măcelarilor

Chiar dacă 2020 a fost un an mai atipic şi mai pustiu în privinţa evenimentelor culturale, reprezentanţii Bastionului Măcelarilor au reuşit să adune material consistent pentru două proiecte editoriale, depuse spre finanţare la Primăria municipiului Baia Mare.

„Un prim proiect editorial se numeşte «O istorie ilustrată a oraşului Baia Mare 1800-1950. Mărturii din documentare» şi a avut ca scop aducerea în faţa publicului băimărean a unei perioade, am evidenţiat transformările prin care a trecut oraşul din punct de vedere edilitar, socio-economic, cultural, după perioada medievală. Acest proiect s-a adresat în special elevilor de liceu şi au fost trei categorii de elevi cărora li s-a oferit această publicaţie: elevii de la Colegiul Naţional Transilvania, Colegiul Naţional C.D. Neniţescu şi Colegiul Naţional Vasile Lucaciu, aici o clasă a XI-a beneficiază de un curs opţional de istorie locală”, a declarat şef birou Bastionul Măcelarilor, Oana Leşiu.

Cel de-al doilea proiect editorial se numeşte „Drumul Aurului. Afinăria din Baia Mare. Patrimoniul industrial”. „A adus în faţa tinerilor băimăreni un aspect legat de principala activitate în jurul căreia s-a dezvoltat Baia Mare: mineritul. Am evidenţiat faptul că în Baia Mare a funcţionat în perioada 1923-1925 prima staţie de afinare a aurului şi argintului din Baia Mare. Afinarea metalelor preţioase e una din metodele de prelucrare şi această staţie a de­servit statul român o bună bucată de timp. Această lucrare a fost dedicată studenţilor de la Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare”, a subliniat Oana Leşiu.