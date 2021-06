În Ariniș • Drumul Nordului riscă să blocheze canalizarea!

Comuna Ariniș nu a reușit să atragă fondurile necesare introducerii canalizării, iar acum reabilitarea Drumului Nordului, care tranzitează localitatea, riscă să blocheze ani buni această investiție. În total, ar fi nevoie de peste 5 milioane euro pentru canalizare în toată comuna.

„Accesarea fondurilor europene este o problemă la comunele mici, sub 2.000 de locuitori, și nu am reușit să obținem finanțare nici pentru tronsonul principal al drumului pentru canalizare. Am încercat și prin PNDL I, de unde am primit bani pentru drumuri și rețele de apă, dar nu și pentru canalizare, care presupune fonduri foarte mari. La nivelul comunei este vorba de circa 28 milioane lei. În concluzie, o comunitate cu 1.300 de locuitori nu poate susține un astfel de proiect” – a precizat primarul Gheorghe Mureșan.