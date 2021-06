Colaborare artistică inedită • O școală muzicală din Baia Mare, pe Broadway

Andreea Ember a deschis în urmă cu ceva ani o școală privată de muzică, PS Academy. Pe lângă cursurile de canto, elevii pot învăța actorie, dar și coregrafie.

Rezultatele nu s-au lăsat prea mult așteptate, astfel încât cursanții acestei școli au adunat în palmares o mulțime de premii și trofee la festivaluri naționale și internaționale. Chiar și în plină perioadă de pandemie, elevii au înregistrat participări, chiar dacă online, la competiții muzicale diferite de unde s-au întors și cu lauri. Una din realizările inedite ale școlii PS Academy este colaborarea cu Broadway.

De altfel, Andreea Ember a mai spus că, în prezent, lucrează alături de o echipă tânără, dar care studiază în străinătate, sunt persoane care lucrează direct cu instructori ce au contribuit la realizarea a numeroase producții de pe Broadway și în seriale de succes de pe Netflix.

„Suntem una dintre școlile de Musical Theater din Europa – partenere Broadway. În momentul începerii pandemiei aveam pregătit un turneu în 3 orașe mari din State cu show-ul nostru „Keep on believing’”, precum și un workshop pe Broadway împreună cu actorii producției Mean Girls. Din cauza pandemiei și situației delicate la nivel mondial, toate acestea au fost trecute în așteptare. Cu pași mici, dar serioși, Broadway a reînceput producțiile, iar anul viitor vom reuși să fim și noi acolo. Între timp am primit și o invitație în Cipru, tot pentru show-ul „Keep on believing”. Suntem și „Wicked School”, parteneri ai celei mai gigantice producții de pe Broadway, noi studiem acest musical și învățăm de la cei mai buni actori, cântăreți, scenografi, graficieni. Ne-am găsit un loc frumos în această poveste minunată”, a mai spus Andreea Ember. Ea a mai adăugat că e mulțumită de toate realizările școlii PS Academy, iar acum așteaptă cu nerăbdare ca viața culturală să își reia cursul normal.