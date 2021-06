Grindină pe Valea Sasca din Șișești

Joi, 10 iunie 2021, pe la ora 15, dinspre muntele Mogoșa s-a rostogolit peste satul Șișești un nor negru, grăbit de vîntul ce bătea în rafale. Sunetul ca de război mondial se apropia de case… Oamenii s-au grăbit să-și pună autoturismele din curte la adăpost, dar n-au mai apucat, ropotele de ploaie au căzut din cer cu găleata, ca la potop. Cîinii și găinile abia s-au ascuns sub cotețe. Din cer, a început imediat să cadă grindină cu boabe cît piperul, duruia pe acoperișuri, iar după cîteva minute boabele au devenit cît cireșele și au prăpădit vegetația. Acoperișurile au rezistat și nici tabla caroseriilor n-a fost vălurită.

Totul a durat cam un sfert de oră, ne povestesc cîțiva săteni pe care i-am găsit acasă, timp suficient pentru ca gheața măruntă să strice culturile agricole din jumătate satul, pe o fîșie de-a stînga și dreapta pîrîului Sasca. Cealaltă jumătate de sat a rămas neatinsă, a fost doar ploaie torențială cu vijelie, fără grindină.

Via lui Aurel, în suprafață de 3 ari, pusă pe spalier, a fost pur și simplu desfrunzită, iar strugurașii, aflați la început de înflorire, au fost rupți. Mulți săteni au butuci de vie pe lîngă casă, dar nici ei nu vor avea struguri copți la toamnă. Culturile de cartof nimerite în calea furtunii cu grindină au fost culcate la pămînt, cu atît mai tare cu cît plantele erau mai înalte și înflorite. Familia Babiciu are doi ari plantați cu cartof, jumătate foliajul a fost rupt. Dacă lujerii răniți se vor vindeca, e posibil să mai culeagă ceva la toamnă… Lîngă casă, pe trei straturi de ceapă și usturoi, producția va fi pe jumătate, avînd în vedere că jumătate frunzele au fost rupte de grindină. Doamna Babiciu ne spune că a plantat usturoi oarzîn, de toamnă și un soi spaniol, care face căciulie de 100 g. De acela îi pare mai rău…

Familia Corodan dinspre Baia Sprie cultivă căpșuni, una dintre căpșunării fiind în aria unde a bătut grindina. Pe 20 de ari de teren, au muncit mult pînă cînd fructele s-au copt. Au cumpărat material de plantat din Hida (producător: un profesor universitar), au răsădit plantele, le-au mulcit cu paie, căpșunile erau mari și au început să dea în pîrgă, într-o zi-două trebuiau culese întîi, dar joi a venit dezastrul. Grăunțele de grindină au lovit plantele și fructele și recolta a fost depreciată 50%. Multe căpșuni, verzi sau în pîrgă, au fost rupte, la fel și lujerii. Va fi un an fără profit, un an descurajator. Din păcate, n-au asigurat cultura de căpșun de pe cîmp, așa că nu vor recupera nimic din pierdere.

Grindina a lovit pomii fructiferi de pe lîngă case cu severitate, sub coroane a rămas un strat gros de frunze și fructe verzi. Iarba a fost culcată la pămînt de grindină și vînt, au rămas în picioare doar buruienile cu tulpina groasă, precum ștevia. Pagubele se adună, astfel că pentru agricultori și gospodari anul 2021 este păgubos, muncesc fără profit, cum zice fermierul Corodan. Satul nu mai este plin de ță­rani, majoritatea locuitorilor sînt pensionari (nu mai lucrează pămîntul) sau au ocupații neagricole.