În Poienile de sub Munte • 1.300 de copii la școală!!

Autoritatea locală din Poienile de sub Munte a reușit, până la urmă, să revină în normalitate cu activitatea școlară. Liceul Tehnologic este funcțional, finalizat, recent recepționat.

Reamintim, clădirea era grav afectată, cădea etajul întreg pe alocuri. Primarul comunei, Alex Chifa, ne explică: “Avem 1.300 de elevi, aproximativ, în comună. Am revenit la școala noastră, deoarece până acum eram găzduiți la vecinii din Repedea. Avem 16 unități școlare în total. Cătunele au școlile lor, toate cinci. Dar nu e ușor, vă imaginați”.

Cu titlu de noutate, comuna are în lucru, cu ordin de începere a lucrărilor din luna aprilie, o grădiniță nouă, cu finanțare guvernamentală.