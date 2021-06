Accident rutier pe Dealul Hera

• unul dintre șoferi se afla sub influența alcoolului

Luni, 14 iunie, ora 20.27, polițiștii din Sarasău au fost sesizați cu privire la faptul că pe dealul Hera, a avut loc un eveniment rutier.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat, de 43 de ani, din Iași, a condus un autoturism pe DN 18 din direcția Sighetu Marmației spre dealul Hera, iar la un moment dat, a intrat în coliziune cu un alt autoturism participant la trafic, condus de către un bărbat, de 47 de ani, din Satu Mare.

În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea ambelor autoturisme fără victime omenești.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind ”zero”, în cazul bărbatului din Satu Mare, iar în cazul ieșeanului rezultatul a fost de 0,94 mg/l alcool în aerul expirat.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.