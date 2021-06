Ovidiu Bandrea, băimăreanul din lumea săpunurilor naturale

Ovidiu Bandrea şi-a transformat pasiunea într-un adevărat mod de viaţă. A fost ospătar, barman, dar a descoperit că îi plac activităţile de hand made. Iniţial a descoperit în spaţiul virtual mai multe filmuleţe şi materiale informative despre acest gen de activităţi. Ulterior şi-a testat abilităţile şi a descoperit că îi iese bine orice face în acest domeniu. Acum, Ovidiu Bandrea se ocupă de prepararea săpunurilor naturale, a cremelor, şampoanelor din ingrediente naturale. Produsele sale pot fi găsite pe internet, dar şi la târgurile şi evenimentele unde participă producătorii şi meşterii populari de pe plan local.

“Toate sunt produse 100% naturale, fabricate din uleiuri presate la rece. De 4 ani mă ocup de această activitate, din dragostea de natură. Am folosit la prepararea lor, uleiuri de măslin, cocos, palmier, gălbenele şi alte ingrediente naturale. Avem săpunuri cu lapte de capră, cu miere, cu tărâţe, cu cafea, unt de shea, lavandă, inclusiv ciocolată”, îşi prezintă Ovidiu Bandrea, produsele. Pe lista de produse ale băimăreanului figurează şi şamponuri solide din ulei de ricin, urzică şi diferite creme care au ca principală proprietate, hidratarea pielii.

Ovidiu Bandrea mai relatează faptul că, în afară de uleiul de măsline, achiziţionat din Spania, toate ingredientele sunt achiziţionate de la producători din ţară. Pentru a prepara un calup de 3 kilograme de săpun, producătorul are nevoie de circa 40 de minute. Pentru a-i motiva şi mai mult pe clienţi să îi cumpere produsele, Ovidiu Bandrea a găsit şi denumiri vesele. De exemplu, producătorul are în “palmaresul” său, săpunul “Capra cu trei iezi” sau săpunul “Moş Martin”.

Băimăreanul mai spune că pentru viitor se gândeşte să prepare un şampon solid cu bere neagră, produs pe care l-a testat înainte de pandemie şi a avut un mare succes, având rolul de tratare a dermatitei seboreice, de vitaminizare a rădăcinii pielii etc. De asemenea, va pune la cale şi un nou produs: deodorantul cu piatră de aulin la care va mai utiliza printre altele ingrediente precum: ceara de albine, untul de shea, untul de cocos. În viitorul apropiat, producătorul poate fi găsit la târgul organizat la Târgu Lăpuş, în 24 iunie. El speră să reînceapă în forţă târgurile de profil pentru că în aceste locuri se vând cel mai bine produsele autohtone. “A fost foarte grea perioada de pandemie. Au fost comenzi online, dar omul vrea să simtă, să miroasă, să vadă cum e produsul. Sperăm ca de acum înainte să fie mai bine”, a concluzionat Ovidiu Bandrea. Produsele lui Ovidiu Bandrea pot fi vizualizate pe pagina de facebook Natur Drop sau pot fi găsite la adresa din Baia Mare, strada Narciselor nr. 1, apartament 45. Producătorul mai poate fi găsit la numărul de telefon: 0770.816.225