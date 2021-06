Deputatul PNL Călin Bota: PSD este groparul proiectelor cu fonduri europene în România

Deputatul PNL Călin Bota a prezentat în plenul Parlamentului punctul de vedere al partidului privind moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea.

Acesta a susținut că moțiunea simplă depusă de PSD nu este altceva decât un exercițiu de demagogie și populism, fără nicio legătură cu realitatea. ”PSD este partidul cel mai puțin în­dreptățit să vorbească despre fonduri europene, deoarece este partidul care a îngropat proiectele cu bani europeni, de la spitale regionale, la autostrăzi, creșe, școli și grădinițe. Când am ajuns la guvernare, la începutul lunii noiembrie a anului 2019, dezangajarea fondurilor europene era iminentă, riscul de dezangajare ridicându-se la circa 550 milioane euro. Printr-o mobilizare exemplară, acest risc a fost evitat și am reușit să depășim cu 465 de milioane euro plafonul de dezangajare. Tot în acel moment, rata de absorbție era de 32,34%, adică 9,99 miliarde de euro, la care se adăugau cele 6,8 miliarde de euro reprezentând plăți directe către fermieri. După doar un an și jumătate, am ajuns la o rată de absorbție de 55%, adică 16,85 miliarde de euro, la care se adăugă încă 10,29 miliarde de euro, plăți directe către fermieri.

Într-un an și jumătate, în condiții de pandemie, am realizat un ritm de absorbție a fondurilor europene de 2,3 ori mai mare decât cel obținut de PSD în 5 ani. Cu această rată de absorb­ție, depășim Italia, Spania, Danemarca, Olanda și avem curajul să spunem că este un succes al guvernelor conduse de PNL”, a subliniat Călin Bota în plenul Parlamentului.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, deputatul PNL a precizat că PSD nu a înțeles nici până în prezent că acest plan este dedicat investițiilor, iar investițiile sunt motorul creșterii economice și al creșterii nivelului de trai al românilor. Moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului investițiilor și proiectelor europene a fost respinsă. (o.m.)