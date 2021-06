Accident rutier între Cicârlău și Bușag

Vineri, 18 iunie 2021, la orele 23,11, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs pe DN 1, între Cicârlău și Bușag.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani din Cicârlău, care a părăsit partea carosabilă, din motive necunoscute, oprindu-se într-un copac de pe marginea acostamentului. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a șoferului, acesta rămânând încarcerat, fiind necesară intervenția I.S.U. pentru descarcerare. Bărbatul a fost transportat la spital cu un echipaj S.M.U.R.D. în vederea acordării de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

Un alt accident rutier cu victime, între Budești și Cavnic

Duminică, 20 iunie 2021, ora 16,10, polițiștii din Cavnic au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier cu victime, pe D.J. 109F. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus dinspre Budești, de către un bărbat de 54 de ani din Cavnic, a intrat în coliziune laterală cu un parapet metalic situat pe partea dreaptă a direcției sale de deplasare. În urma impactului, autoturismul a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism participant la trafic, care circula din sens opus. La volanul celui de-al doilea autoturism a fost identificat un tânăr de 19 ani din Ocna Șugatag. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a celor 2 șoferi, precum și a unui pasager de 51 de ani din Sighetu Marmației. Victimele au fost transportate la spital de către echipaje S.M.U.R.D., în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în cazul tânărului de 19 ani, respectiv 0,54 mg/alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 54 de ani. Șoferilor le-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Traficul în zonă a fost blocat cam 40 de minute pe ambele sensuri.

Șofer băut

Un bărbat de 36 de ani din Tăuții- Măgherăuș a fost depistat vineri în trafic conducând cu o alcoolemie de 1,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind reținut de polițiști pentru 24 de ore și depus în CRAP din cadrul IPJ Maramureș.