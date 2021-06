Contribuția personală pentru tratamentul în spitalele private – ce presupune și cum se va aplica, de la 1 iulie

Asigurații în sistemul de sănătate care se vor duce să beneficieze de servicii medicale de spitalizare la unități private vor trebui să știe de la bun început cât trebuie să scoată din buzunar pe lângă ceea ce le poate deconta statul.

Cum va funcționa, mai exact: Cel care se duce la un spital sau o clinică privată (care are contract cu CAS) pentru un serviciu medical la care are dreptul ca asigurat în sistemul public de sănătate, trebuie să știe de la bun început cât are de scos din buzunar – mai exact, care e contribuția sa personală pentru a plăti acel serviciu.

Contribuția personală se face în legătură cu trei categorii mari de servicii, potrivit Legii sănătății: cele primite în regim de spitalizare continuă; cele din ambulatoriu clinic de specialitate și cele din ambulatoriu paraclinic.

Printr-un proiect de ordonanță trimis pentru avizare acum o lună, Guvernul intenționează totuși să amâne implementarea acestei contribuții personale pentru ultimele două categorii de mai sus.

Dacă ordonanța va fi adoptată, din 1 iulie 2021 o să fie implementată doar contribuția personală a asiguratului în cazul serviciilor de spitalizare continuă. În cazul celorlalte două categorii, se va aplica abia din 2022, la circa două luni de când va exista o lege a bugetului.

Cum va funcționa, mai exact, acest mecanism al contribuției personale?

În acest moment, Legea sănătății nu prevede foarte multe detalii privind aplicarea sa concretă: ce informații trebuie să primească asiguratul, de pildă. Reglementarea detaliilor de aplicare este cuprinsă în proiectul de HG care va introduce contractul-cadru cu pachetele medicale pentru 2021-2022. Asiguratul care se va duce la spitalul privat va primi un deviz estimativ, valabil 5 zile, care va cuprinde:

costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului, în condiții hoteliere standard: suma rezultată din înmulțirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului; contribuția personală a asiguratului; costurile serviciilor suplimentare estimate: medicale – servicii medicale suplimentare, nenecesare pentru rezolvarea cazului; nemedicale – servicii hoteliere, suplimentare sau de confort sporit față de standard.

Contribuția personală a asiguratului va trebui afișată și pe site-ul acelui spital, dar și la sediul acestuia, într-un loc vizibil.

Cum se va plăti această contribuție?

Fie în mod direct, fie printr-o asigurare încheiată cu o societate de asigurări. Dacă persoana are o asigurare privată de sănătate, se va putea folosi de ea ca să plătească acea contribuție.

Aplicarea acestui mecanism ar trebui să se facă de la 1 iulie 2021 – moment până la care noul contract cadru al pachetelor medicale pentru asigurați și neasigurați ar trebui să fie adoptat și publicat în Monitorul Oficial, actualul pachet urmând să expire.