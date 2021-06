Deputatul Cristian Brian, noul președinte al organizației USR-PLUS Baia Mare

Deputatul Cristian Brian (31 de ani) este noul președinte al organizației USR-PLUS Baia Mare în urma alegerilor desfășurate în data de 19 iunie pentru conducerea filialei municipale. În actuala echipă, îi sunt alături băimăreni profesioniști care vor putea reprezenta mai bine interesele și valorile asumate ale tuturor colegilor din cele două partide, recent fuzionate.

• ”Am încrederea că vom putea reseta modalitatea în care se face politică la nivel local”

”Sunt recunoscător că fac parte din această echipă și în care am toată încrederea că vor avea capacitatea să ducă organizația noastră la un nou nivel astfel încât să putem face față cu brio tuturor provocărilor din administrația publică locală și să putem să creăm lideri, să împingem în față profesioniști pentru funcțiile de execuție și în forul deliberativ din oraș”, a declarat deputatul Cristian Brian, președintele USR-PLUS Baia Mare în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți toți cei nou-aleși în conducerea filialei municipale. În continuare, președintele USR-PLUS Baia Mare a făcut o prezentare a membrilor noii echipe, detaliind aspecte ce țin de vasta pregătire profesională a fiecăruia. ”Avem colegi cu pregătiri dintre cele mai diverse, care au dorința și capacitatea să ne crească organizația. Am toată încrederea că, alături de ei, vom putea reseta modalitatea în care se face politică la nivel local și modalitatea în care se colaborează cu celelalte forțe de guvernare locală astfel încât să putem găsi pârghii și proiecte comune în beneficiul cetățenilor”, a adăugat deputatul Cristian Brian.

• ”Trebuie să învățăm să lucrăm împreună astfel încât proiectele pe care le propunem să aducă un plus valoare pentru fiecare băimărean și fiecare maramureșean”

Și Radu Trufan, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, cooptat în noua echipă USR-PLUS Baia Mare, a pus în evidență, în discursul său, competențele și calificările colegilor săi, dobândite de-a lungul anilor și care, prin intermediul USR-PLUS, vor fi puse în slujba cetă­țenilor și, îndeosebi, a băimărenilor. ”Consider că doar prin transparență și dialog vom reuși să redăm încrederea oamenilor în sfera politică. USR-PLUS a fost, este și va rămâne în permanență în contact cu oamenii, cu cei care își doresc să construiască o echipă puternică. Noi toți, împreună, vom reuși să demonstrăm că USR-PLUS se împlică activ, pregătește și atrage oameni dornici de a fi cei mai buni în domenii-cheie în care profesionalismul trebuie să predomine. Trebuie să învă­țăm să lucrăm împreună, ca echipă, să înțelegem că fiecare are un rol bine definit în cadrul partidului, fiecare părere contează astfel încât proiectele pe care le propunem pentru comunitate să fie bine împlementate, să aducă un plus valoare pentru fiecare băimărean și fiecare maramureșean”, a punctat Radu Trufan accentuând obiec­tivul deja stabilit al partidului: alegerile din 2024.

Noua conducere USR-PLUS Baia Mare este formată din:

Cristian BRIAN – 31 de ani, deputat de Maramureș

Claudiu Pavel MARE – 43 de ani, medic primar chirurg

Ovidiu OFRIM – 53 de ani, inginer automatizări și calculatoare, antreprenor firmă comerț și servicii auto

Horia BUHAN – 43 de ani, de peste 12 ani în managementul turistic, consilier local USR-PLUS (Baia Mare)

Iulian CLOPOTARU – 46 de ani, administrator al mai multor societăți comerciale cu puncte de lucru în țară

Margareta PETRUȚ – economist, antreprenor cu vechime de peste 30 de ani

Leontin POP – 54 de ani, profesor, consilier local USR-PLUS (Baia Mare)

Mihai VERDEȘ – 39 de ani, antreprenor

Florin PINTILIE – 45 de ani, antreprenor

Măndița BAIAS – profesor

Tudor MARTA – 33 de ani, antreprenor

Cosmin PORUȚIU – experiență de peste 20 de ani în corporațiile naționale, antreprenor

Vasile WEISENBACHER – 59 de ani, inginer, implicat în proiecte de investiții

Florin BARBUR – 43 de ani, psiholog

Radu TRUFAN – 43 ani, economist, vicepreședinte Consiliu Județean Maramureș.